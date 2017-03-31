《人生盡頭（Days Gone）》是索尼在去年E3上為大家展示了一款新作，自公佈之後也是一直少有消息公佈，近日又有新消息曝光，遊戲或許將在今年和大家見面。

據報導，奧地利的一家零售商GamesOnly的遊戲頁面顯示，《人生盡頭》將於8月22日發售，而且恰逢周二，也符合許多大作在該國的發售日，如今也未有更多的相關消息。

《人生盡頭》是一款末世風格的沙盒動作冒險遊戲，故事設定在全球瘟疫爆發兩年後，主角為流浪漢與賞金獵人迪肯聖約翰。遊戲宗旨為表現人類絕境情況下的本能，如絕望、瘋狂、背叛、友誼、愛以及為希望而戰鬥。遊戲採用虛幻4引擎打造，寫實化動態氣候系統，如雨、風、雪、晝夜循環系統等。影響著遊戲的，還包括動態光照系統。玩家還可以探索高原沙漠場景，包括山巒、洞穴、河流。