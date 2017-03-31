▲張花冠縣長、顏蔡淑惠鄉長、蔡瑋傑議員等與地方人士一同掀開鴿籠，熱鬧的「鴿笭文化季」正式啟動。（圖／記者陳鐘聲攝2017.03.31）

賽鴿笭是嘉義縣地方盛事，也是極具有代表性的傳統文化節慶活動，31日上午在義竹鄉民與地方人士一同掀開鴿籠，正式啟動為期一個月的「鴿笭文化季」。

31日上午，義竹鄉鑼鼓喧天，管絃隊、太鼓、魔術等熱鬧表演為「鴿笭文化季」活動揭開序幕，義竹鄉民和三三三原靈草屋宮正式起飛。張花冠縣長、顏蔡淑惠鄉長、蔡瑋傑議員等地方人士一同掀開鴿籠，讓背著木笭的鴿子飛竄，嗡嗡嗡作響，聲音嘹繞由近而遠。鄉民期待已久，熱鬧的「鴿笭文化季」在眼神專注下正式啟動。

鴿笭文化季現場，邀請國內製作鴿笭的工藝師傅謝榮哲先生現場示範製作，讓學童一睹鴿笭製作過程與親手彩繪鴿笭，難得的技藝現場傳承，孩子們的歡笑聲不斷。

張花冠表示，以前農業時代，農忙過後的空閒時間，鄉民們會養鴿子比賽，賽鴿在義竹有很特別的傳統意義，是一個相當具有趣味的文化活動，村與村間，也會透過這樣的賽鴿休閒競賽，增進彼此情誼與交流機會。