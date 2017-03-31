遊民字幕：買前必看系列：《質量效應：仙女座》是否值得買北京新浪網 (2017-03-31 20:29)
《質量效應：仙女座》發售之後，因為其糟糕的面部表情和遊戲內繁多的Bug被不少玩家詬病，但這款花費4000萬美元，耗時5年製作的RPG大作究竟是否像網上說得那樣不堪呢？遊民星空字幕組為大家帶來了買前必看系列視頻的中文字幕，帶你總覽這款遊戲的優點和缺點，為你帶來最詳細的遊戲購買指導。
買前必看-《質量效應：仙女座》：
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事實上，除了面部表情和Bug以外，《仙女座》中的其他內容都做得十分出色，尤其是將系列遊戲的戰鬥體驗提升到了一個全新的檔次，打擊感和音效都更加出色。武器和技能系統也得到了前所未有的加強，玩家們可以自行組合喜歡的技能，打造自己的專屬戰鬥方式。
總的來說，《質量效應：仙女座》並不是一個爛遊戲，但因為它站在了《質量效應》三部曲的肩膀上，玩家們對它寄予了太高的期待，因此現在收穫的失望也爆發了出來。視頻中為大家給出了詳細的優缺點對比，究竟買不買這款遊戲，相信大家看完之後也能做出自己的決定。
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