《琅琊榜》/《花千骨》告豆瓣網侵權 因大量使用其劇照北京新浪網 (2017-03-31 20:01)
？？ 近日，《琅琊榜》、《花千骨》等七部電視劇起訴豆瓣網，稱豆瓣網未經許可使用了他們的海報、劇照是侵權行為，不知道大家對這件事如何看待呢？
？？ 豆瓣被起訴：
？？ 此外，《渴望》《花千骨》《北平無戰事》《編輯部的故事》《產科醫生》《霧裡看花》等電視劇的著作權人也以相同事由起訴豆瓣網，要求刪除侵權內容。此七案在3月30號合併審理，七案原告共計向豆瓣網索賠954200元。法院沒有當庭宣判。
？？ 對此，豆瓣網回應稱，這些劇照截圖海報都是網友上傳，主要目的是為了對電視劇進行評價而非盈利，網友們的這一行為不構成侵權。同時豆瓣網將這些信息顯示在網站上，也是對其的一種宣傳。豆瓣網表示目前已經將相關信息刪除。
目前豆瓣網上關於《琅琊榜》的介紹
？？ 文化產品應該如何評價呢？由於文化產品具有較大的主觀性，目前還沒有一個定量的評價體系。2016年底，《長城》《擺渡人》《鐵道飛虎》等電影上映后沒多久口碑集體撲街，在豆瓣、貓眼等專業網站上評分較低。這一現象遭到了一些人的質疑，專業影評人憑什麼「一句頂一萬句」？隨後，貓眼電影專業評分欄目下線。
？？ 聲明：游迅網登載此文出於傳遞信息之目的，絕不意味著游迅網讚同其觀點或證實其描述，若侵權請來信告知，我們將及時處理。
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