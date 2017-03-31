？？ 歡迎老鐵們，進來觀看點讚哈！今天，小編我也來High一下，近日，一對小兄弟的喊麥在網上火了起來。這對小兄弟喊的是《寶貝你別流淚》，不得不說喊得太好了。很多網友聽完后，都說了一句話，那就是作業少了！

？？ 小兄弟深情喊麥：

？？ 視頻畫面：

作業果然少了！小兄弟深情喊麥 一聲寶貝叫得人酥了！

作業果然少了！小兄弟深情喊麥 一聲寶貝叫得人酥了！

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