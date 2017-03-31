作業果然少了！小兄弟深情喊麥 一聲寶貝叫得人酥了！北京新浪網 (2017-03-31 20:01)
？？ 歡迎老鐵們，進來觀看點讚哈！今天，小編我也來High一下，近日，一對小兄弟的喊麥在網上火了起來。這對小兄弟喊的是《寶貝你別流淚》，不得不說喊得太好了。很多網友聽完后，都說了一句話，那就是作業少了！
？？ 小兄弟深情喊麥：
？？ 視頻畫面：
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