？ ？不知道大家有沒有買到過「邪神手辦」，小編可以體會這種糟糕的心情，比如下面這個著名的Saber。著名球星C羅也體會到了這種心情，近日他在葡萄牙馬德拉的「C羅機場」為自己的新雕像揭幕，而當這座雕像露出廬山真面目時，真的是讓人哭笑不得。

？ ？在場的許多嘉賓都十分開心地大笑起來，而C羅卻略顯尷尬。這尊歪著嘴傻笑的雕像越看越有毒，不少網友紛紛表示這雕像有一種特殊的魔性，讓人忍不住笑起來。感覺就是地主家的傻兒子。

？ ？你確定是按照我的尺寸做的？我怎麼不信呢？

？ ？C羅的內心已絕望，好氣哦，但還是要保持微笑。

？ ？除了吐槽之外，網友也把C羅的雕塑玩壞了，各種奇葩作品接踵而至。