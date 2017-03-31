？ ？在現在有很多不務正業的人，明明上學學的是經濟管理，他畢業了非要去寫書。不務正業就罷了，還非要說是為了自己的夢想！但是不務正業不是現代才有的，而是古已有之，連武俠世界里也有很多不務正業的俠客。現在我們就來盤點一下武俠世界中那些不務正業的角色！

吹簫達人：劉正風

？ ？出自《笑傲江湖》

？ ？此吹簫非彼吹簫，不是，這個吹簫就是吹簫，就是很正常的吹簫嘛！不過再怎麼說，人在江湖，雖然武功高明，但是也不是想幹嘛就幹嘛的。

？ ？為了吹簫，劉正風居然想要夥同魔教撫琴人曲洋遠走高飛，浪跡天涯。幸好眾多武林人士阻攔，生生將其逼得自斷經脈自殺。你看，練武就要好好練，別老是想著吹簫，吹多了命都沒了。

世子變成把妹狂魔！盤點武俠世界中那些不務正業的角色

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把妹狂人：段譽

？ ？出自《天龍八部》

？ ？武俠中的把妹翹楚，把妹界的武林高手，段譽實至名歸。有人說是韋小寶，大俠告訴你，真正的把妹高手，是段譽。為什麼？因為段譽把的確實都是他自己的妹妹。

？ ？其實，段譽出現在這裏，實際上是因為他不愛練武，而韋小寶愛練武。那麼，在人人身懷絕技的江湖，不愛練武卻又不得不練武，愛把妹卻又有妹不能娶，這是一個多麼尷尬的事情。

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偷王之王：司空摘星

？ ？出自《陸小鳳傳奇》

？ ？在小偷界中，不是，在武俠界中，司空摘星絕對是個另類。他的輕功只為他偷東西服務。他的人生愛好，只有偷。他跟楚留香不一樣，楚留香是光明正大的偷，偷完可能還能偷個妹子。司空摘星卻是一個將偷當成一門藝術的人。

？ ？司空摘星絕不會因為缺錢去偷，他從來都不偷值錢的東西。但是別人肯花大價錢請他偷的時候，他還是很樂意的。他跟陸小鳳是朋友，可以跟陸小鳳插科打諢調侃吹牛，但是他不會讓陸小鳳干涉他的藝術，偷。這就是偷王之王。

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戀足、茶花：李青蘿

？ ？出自《天龍八部》

？ ？李青蘿最愛的應該就是茶花了。作為段正淳的情婦之一，李秋水和無崖子的女兒，她的背景應該是相當雄厚的。然而，當她成為曼陀山莊的主人後，就變了。

？ ？她對段正淳的獨佔之心未被滿足，漸漸就醉心於茶花之上。之後，更是變本加厲，要用私自進入曼陀山莊的男人的腳來做花肥，簡直就是戀足的極致啊！

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賣餛飩：何三七

？ ？出自《笑傲江湖》

？ ？《笑傲江湖》中喜歡音樂的大有人在，然而喜歡做小販的，卻沒幾個。何三七算一個。

？ ？何三七沒有練成武功時，就是個賣餛飩的，練成了武功，還在賣餛飩。難道江湖之中有一身武功不就等於啥都不要幹了么，來點遠大的人生理想，來點隱居世外的淡泊志向，再來一個嬌妻伉儷，人生不要太完美！

？ ？但是何三七就是不喜歡大俠的套路，他就是那個自由自在的人。「客官，來碗餛飩不？」

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讀書看報：王語嫣

？ ？出自《天龍八部》

？ ？如果王語嫣穿越到了現代，那絕對是高考滿分、託福、雅思滿分。生在武俠世界中卻不愛練武，甚至不愛武功，為了表哥硬生生地將自己逼成了武俠大百科全書。

？ ？什麼樣的武學招式在她眼裡都是破綻，什麼樣的武功招式在她眼裡都早已自報身高三圍。她就是一本活動的百科全書，一台真人的電子計算機。這全部都來源於她的愛好：讀書看報。

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受虐癖：游坦之

？ ？出自《天龍八部》

？ ？要說武俠中M屬性最強的，非這位鐵面人莫屬。

？ ？游坦之只因為親了一下阿紫的玉足，就被套上了燒紅的鐵頭模型，之後又自己找毒蟲咬自己（當然是被逼的），幸好撿到了《摩伽陀國欲三摩地斷行成就神足經》，才得以活命。後來又被冰蠶咬到，因而練就了冰蠶寒毒，最後為救阿紫甚至掏出雙眼。

？ ？雖然說情字當頭，但為情使出抖M大法，實在讓人無法接受。

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吃貨擔當：洪七公

？ ？出自《射鵰英雄傳》

？ ？要說江湖之中的吃貨，洪幫主自稱第二，沒人敢稱第一。畢竟能吃，會吃，甚至為吃斷指的，就他一個。

？ ？能吃，從黃蓉賄賂洪七公的菜譜中就可以看出，「玉笛誰家聽落梅」、「好逑湯」、「二十四橋明月夜」這些菜名光聽著就覺得是不一般的菜。

？ ？會吃，雪上頂上烤蜈蚣就不必說了，毒蛇作羹，老貓燉盅，斑魚似鼠，巨蝦稱龍，肥腸炒響螺，龍虱蒸禾，烤小豬而皮脆，煨果狸則肉紅。這麼多好吃的，大俠也從未嘗過，洪老幫主不愧吃貨擔當。

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大隱於市：掃地僧

？ ？出自《天龍八部》

？ ？所謂「小隱隱於野，大隱隱於市」，像張無忌、韋小寶那些最後去荒島深山隱居的，只不過是度假，說不定過幾天江湖不太平了他們就又會出來湊個熱鬧。只有掃地僧，才是真正的隱士。

？ ？甘願掃地數十年，一身武功全不用。如果不是蕭峰和慕容博要把少林寺屋頂翻了，掃地僧恐怕還在後院默默地掃地。武功，不過身外之物，過眼雲煙，追尋人生的真諦，找到屬於自己的寧靜，這才是掃地僧想要的生活。

世子變成把妹狂魔！盤點武俠世界中那些不務正業的角色

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懶癌上身：王動

？ ？出自《歡樂英雄》

？ ？其實，江湖也是社會，在江湖中不會武功的大有人在，他們也都活的好好的。畢竟人人都有吃飯的傢伙。

？ ？然而，武林中還有這樣一個奇葩，他的愛好只有一個：就是懶。懶到什麼程度呢，能躺著絕不坐著，能坐著絕不站著。能不動就不動。

？ ？「穿威風，賭對沖，嫖成空」，只有「吃」最實惠，這是王動的原則，也是他最大的享受。開始的時候，他總是躺著吃、睡著吃，吃得高興的時候，才坐起來，但一吃累了，就又要躺下去，躺下去再吃。

？ ？原來，世界上真的有懶癌，最嚴重的患者就是王動，下一個，莫非就是你？

？ ？說了這麼多，雖然武俠中的高手們各有所好，但在當下的生活，大俠還是希望各位能心無旁騖地做好本分工作，該學習的學習，該上班的上班，該相親的相親，該擼管的擼管。好了，下期再見~