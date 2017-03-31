？ ？「國民老公」王思聰大家都不陌生，作為IG、熊貓老闆，王校長的一舉一動都受到了玩家關注。近日，有網友曝光了王思聰的車庫，豪車之多，對於普通人來講簡直就是壕的沒邊了。

王思聰的車庫

？ ？不過有一個人應該能和他相比，那就是秦奮。他的車庫裡法拉利599GTB、法拉利599GTO、勞斯萊斯幻影、賓利飛馳等昂貴名車鱗次櫛比，看得人眼花繚亂。

秦奮車庫裡的豪車

？ ？前段時間，秦奮自己也曬出了一張私人車庫的照片，並寫道：「已經過了愛車的年紀了，保留著你們當做我的青春。」這壕之程度讓網友瞠目驚舌之餘，不禁聯想到前些時日車庫被保光的王思聰，紛紛喊話思聰道：「你倆來個豪車大PK吧！」

？ ？值得一提的是，去年秦奮還把一輛全球限量499台的法拉利撞毀了，2000多萬瞬間變成廢鐵，維修費高達上千萬。不過秦奮本人似乎對此並沒有心痛多久……果真是土豪的世界。

曾經KING戰隊的老闆——秦奮

？ ？而作為土豪，秦奮同樣也十分愛好電競，麾下也曾有一直LOL戰隊，那就是KING戰隊。秦奮曾是KING戰隊的老闆，不過KING戰隊目前已經解散了，但王思聰的IG戰隊卻依然活力十足。

？ ？看完秦奮的豪車，我們不妨再來看看王思聰的豪車收藏。全民老公也是收藏豐富，不過不停換豪車的同時，還讓不少人看到王思聰身邊的女人也是換個不停。