搜房網第四季度凈虧損890萬美元 同比大幅減虧北京新浪網 (2017-03-31 20:08)
新浪科技訊 日期:3月31日晚間消息，搜房網（Nasdaq：SFUN）今天發佈了截至12月31日的2016財年第四季度及全年未經審計財報。報告顯示， 搜房網第四季度總營收為1.747億美元，與上年同期的3.007億美元相比下滑42%。歸屬於搜房網股東的凈虧損為1040萬美元，而上年同期為凈虧損3880萬美元。基於非美國通用會計準則，歸屬於搜房網股東的凈虧損為890萬美元，而上年同期為凈虧損為6889萬美元。
根據雅虎財經匯總的數據，5位分析師平均預計，不按照美國通用會計準則計算（Non-GAAP），搜房網第四季度每股美國存托憑證（ADS）凈虧損將 達0.01美元。財報顯示，搜房網第四季度每股凈虧損0.02美元， 不及分析師預期。
另外，4位分析師預計，搜房網第四季度總營收將達1.8761億美元。財報顯示，搜房網第四季度總營收為1.747億美元，低於分析師預 期。
根據雅虎財經匯總的數據，8位分析師平均預計，不按照美國通用會計準則計算（Non-GAAP），搜房網2016年每股美國存托憑證（ADS）凈虧損將達 0.34美元。財報顯示，搜房網2016年每股凈虧損0.37美元，不及分析師預期。
另外，9位分析師預計，搜房網2016年總營收將達9.2682億美元。財報顯示，搜房網2016年總營收為9.164億美元， 低於分析師預期。
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