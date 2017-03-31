記者陳木隆／宜蘭報導

冬山河舊河道電動小船，經過多日的試航後，1日正式啟航營運，共有10艘小船加入載客行列。冬山鄉公所特別準備100份當地出產的優質黑米，要在啟航首日送給前100名乘客，送完為止。

冬山鄉長謝燦輝指出，冬山河舊河道電動小船於3月20日試航，自舊河道碼頭至宜冬橋折返，全程約2.92公里，沿途以3浬速度搭載客人遊賞水岸美景，航行時間約20到30分鐘，試航期間平均每天約有200人次搭乘。

這條航道的電動小船，除了原來縣府撥用的5艘之外，鄉公所也花費375萬元建造5艘電動小船，於啟航營運的前一天加入行列，每艘可載乘客8人。正式營運後的收費，全票75元，半票35元，乘票劵含保險。

冬山鄉公所表示，來到2017宜蘭綠色博覽會的遊客，千萬不能錯過搭乘「冬山河舊河道電動小船」，除能飽覽冬山河舊河道獨特的河岸風情外，還能搭配騎乘自行車馳聘在全台十大最美的自行車道。綠博期間還能憑著乘船劵票根享有在地美食優惠，歡迎民眾體驗慢活綠能遊冬山的樂趣。