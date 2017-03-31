？ ？話說隨著時代的發展，現在晴明節掃墓的祭品也是花樣百出。以前是擺水果、燒房子、燒紙錢。但是現在燒給前人的祭品也是越來越先進，越來越奇葩。如果世界上真有地府的話，那麼相信在地下的先人生活一定比地上的過得好吧！

？ ？而今年的祭品花樣又翻新了，蘋果手機、液晶電視、麻將、大額美元、襯衫、汽車、小別墅等高科技產品和現代生活品等都粉墨登場。

高仿各類貨幣的冥幣

紙牛、紙馬

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