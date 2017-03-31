？？ 一轉眼的時間，又到了周五了！今日，繼續為大家帶來的是最新一期的冷知識，在本期的冷知識中我們知道，偉哥不是春藥。另外，泳池中的水將近0.01%是尿液！好了，下面一起來看看吧！

？？ （1）偉哥不等於春藥，它是治療勃起障礙的。它對70%~80%的中度或重度勃起障礙患者有效（尤其是由心理引起的障礙），對40%~60%人群的勃起有延時效果，但延時最多不會超過之前正常時長的40%。

？？ （2）康復新液的氣微腥臭，味甜，有通利血脈，養陰生肌的療效。而它的主要成分是美洲大蠊（蟑螂）提取物。

？？ （3）因為母蝎有儲精囊，所以母蝎只交配一就可以生好多次孩子，直到精子被用完為止。

？？ （4）梅毒剛傳到中國的時候稱為「廣東疹子」，1512年傳到日本的時候稱為「中國潰瘍」。

？？ （5）研究推算，一個泳池裡的尿液，可能有100多瓶瓶裝水那麼多，這些泳池的水中有將近0.01%是尿液。

？？ （6）帽子上的毛球起源於18世紀法國海軍，因為那個時候船的天花板很低，帽子上的毛球起到了防撞的作用。

？？ （7）穿山甲會爬樹。全世界共有8種穿山甲，4種主要生活在地上，4種主要生活在樹上。

？？ （8）日本茶杯沒有把手，因為日本茶最好的溫度是60°C，剛好是手握住茶杯稍燙一點的溫度，直接用手去感受是最直觀的，這樣才會品嘗到最佳的口感。

？？ （9） 我國至少自西周時期開始，就已經出現了宵禁制度。老百姓晚上不許出門，不許到大街上閑逛。

？？ （10）人體體溫降至35℃，就會發生低體溫症。癥狀包括精神紊亂，判斷力下降以及行為改變。

？？ （11）青蛙在吞咽時會將眼球向內收縮，並用眼球將昆蟲從舌頭上推下去。

？？ （12）中世紀治療口吃的主要方法是舌頭半切術，就是切去一半的舌頭。

？？ （13）蔣介石是從成都鳳凰山機場逃向中國台灣的，成都是他在大陸的最後一站。

？？ （14）1月26是澳洲國慶日，同時也會舉辦一年一度的賽蟑螂大賽。

？？ （15）泰語中有一句話：yao pen kam phaeng muaeng chin，意思是「跟中國的長城一樣長」，形容非常長。

？？ （16）從遠古至今，地球上所有的物種都在進化，但是它們的牙釉質的核心結構並基本上沒有變化。

？？ （17）1990年升空的哈勃空間望遠鏡因為鏡面打磨出現2.2微米的誤差，卻造成災難性的成像模糊。直到三年後的1993年，NASA為哈勃帶上了一個矯正眼鏡才得以修復。

？？ （18）《傳奇》直譯名字是叫《米爾的傳說2》（Legend of Mir 2）。遊戲從公司註冊遊戲信息到續作封測，只用了六個月的時間。

？？ （19）朱鹮的雛鳥會通過「打架」來乞求雙親鳥獲取更多的食物，對於雙親鳥而言，「打架」獲勝的雛鳥更強壯，更值得親鳥餵養。所以雙親鳥只關注「打架」獲勝方，並不在意「打架」的過程。

？？ （20）狗狗的「尾巴往下縮起來」除了有眾所皆知的害怕意思，還有代表不舒服、疼痛等狀況，如果在沒有特殊情緒的狀況下尾巴一直維持這種姿勢就要趕快帶狗狗看醫生去。

？？ （21）本期話題：你們的童年陰影是什麼？