新浪科技訊 日期:3月31日晚間消息，據百度(Nasdaq：BIDU)提交給美國證券交易委員會(SEC)的Form 20-F文件顯示，百度今年1月已經將旗下移動遊戲業務出售。

該文件顯示，2017年1月13日，百度與兩家第三方公司達成協議，以總價人民幣12億元(約合1.7269億美元)的現金將公司移動遊戲業務出售。

早在2016年10月就有媒體報導稱，百度將出售其遊戲業務。而且，百度已經完成了對遊戲業務唯一的公司實體、MSG事業群組之下的全資子公司「百度遊戲」的財務清算，交易也已經敲定，接盤俠來自傳統行業。

隨後，百度給予了否認，稱該傳聞不實。今年1月，再次有知情人士稱，百度確實已經出售了遊戲業務，接下來將從百度剝離。(李明)