端游IP改編手游源始於2012年，知名端游傳奇系列以《悍將傳奇》手游的身份首次入駐安卓平台，測試首日下載量就突破了18萬，成為端游IP迎來手游紅利時期的里程碑。接下來就是《夢幻西遊》、《大話西遊》、《征途》、《天龍八部》、《劍俠情緣》相繼推出手游版。

一直以來，端游相對於手游來說是一個有多年積蓄沉澱，且比較成熟的遊戲市場。經過PC時代的激烈角逐后留下的遊戲都堪稱精品，而由這些遊戲所形成的優質端游IP更是精品中的精品。同時，由於目前手游市場的過度同質化，眾發行商尤其是大廠更願意尋找歷史悠久的優質端游IP來合作，深入挖掘端游IP在手游時代的粉絲經濟和商業需求。

根據DataEye的調查顯示，在2015年多款端游IP手游獲得成功后，越來越多的端游廠商開始重視手游市場的價值，將旗下端游品牌延伸到移動領域成為部分端游廠商新的發展重心。通過直接的玩法復刻移植或題材、角色和世界觀的引用改編等方式製作同名手游，以吸引端游老玩家關注與回歸，並通過改編為多元化的細分玩法類型和持續不斷的新產品迭代開發來迎合不同類型玩家的遊戲需求。可以說，端游IP全面手游化已成為行業的發展趨勢。

在眾多端游IP中，《萬王之王》可算鼻祖級作品，甚至可以這麼說，直到《萬王之王》的出現，才算是真正拉開了中國網路遊戲市場的大幕。在1999年7月《萬王之王》（精裝版）正式上市，成為中國史上第一套國人自製的圖形網路遊戲，預示著中國圖形網路遊戲時代的開始。而到了2000年07月，《萬王之王》成為中國大陸首款圖形化的網路遊戲，作為大陸第一款真正意義上的中文網路圖形MUD遊戲上市，開啟了中國網游數百億的市場大門。到了當年9月，第一批玩家公會相繼成立，這批最早的公會玩家也就是目前各大主流遊戲公會中的重要骨幹力量。而現在知名的遊戲公會滅世狂舞與網路十字軍也在這一時期誕生。對此，業內人士一致認為，《萬王之萬》見證並引領了中國網游的十年發展。「萬王」的十年，就是中國網游的十年、中國玩家的十年、中國公會發展的十年。

另外，值得注意的是，該作在2000年至2002年的運營表現一直非常精彩，尤其是2001年夏天的颶風行動，推出《萬王之王-乾隆王朝》資料片，將《萬王之王》推向了高潮。雖然之後《萬王之王2》在開發及台灣地區運營的失敗，導致這款遊戲的連續性斷裂，但也無法掩蓋這款產品耀眼的光芒。

此前有媒體稱，《萬王之王》這款經典端游IP將改成手游，而此IP到底花落誰家還是未知數。不過，值得注意的是，據知情人士透露，祖龍娛樂將在近日發佈神秘戰略大作。

祖龍娛樂是國內知名的遊戲開發與發行公司，成立於2014年9月，其前身是成立於1997年的「祖龍工作室」，二十年來始終秉承在全球遊戲領域精耕細作的「匠心」理念，打造出眾多國內外公認的精品遊戲大作。這其中包括《六龍爭霸3D》、《夢幻誅仙手游》、《神魔大陸》、《青丘狐傳說》、《御劍情緣》等眾多經典遊戲，最近剛剛成功發行了3DMMORPG手游《權力與榮耀》，成為國內優質作品最高產的遊戲公司之一。在眾多遊戲類型中，祖龍一向擅長研發MMORPG手游，由其研發的這類遊戲成績都十分優秀。那麼，《萬王之萬》作為一款經典端游MMORPG遊戲，對祖龍來說，研發門檻相對低了許多，上手也會非常容易。有業內人士甚至表示，沒有公司比祖龍更適合開發這款遊戲，而祖龍成立以來的所獲得的成績也是品質的保證。

在IP大行其道的市場下，由端游IP改編的手游一經問世就受到廣大關注，各大公司對經典端游版權的爭先恐後已成普遍之事。雖然，此次《萬王之王》IP是否花落祖龍娛樂還未可知，但可以肯定是，《萬王之王》手游版的出現將再次掀起端游改手游的熱潮。而作為國內優質的遊戲公司之一的祖龍娛樂，也將會為我們奉獻又一個經典之作。

from：遊戲頭條