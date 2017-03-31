每周一期的「必玩熱門遊戲下載推薦」又如期與各位玩家見面啦！雖然近期沒有什麼大作發售，但是最近更新的其他遊戲也是很值得各位玩家玩一玩的，下面就跟隨小編一起來看下本周推薦的遊戲都有哪些吧。

本次小編極力推薦的是一款獨立遊戲——《相撲人》。《相撲人》是由Tequilabyte Studio製作併發行的一款動作冒險遊戲。本作講述了相撲人所在的村莊被巫師下了沉睡魔咒，於是作為唯一清醒著的人，他誓要將父老鄉親們從噩夢中拯救出來，併為此踏上一條漫漫艱辛之旅。本作還具有上下分屏的雙人模式。而且還有官方簡體中文語言可以選擇。還有「時之沙」系統哦。其實這款作品最讓小編滿意的是它雖然只有1.3GB的容量但是細節卻很豐富。這其中的感覺恐怕只有玩家們下載下來細細「品味」一番才能感覺的到了。那麼對這款遊戲感興趣的玩家可不要錯過了。

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【遊戲封面】

中文名稱：極限脫出：九人遊戲

遊戲名稱：Zero Escape: The Nonary Games

遊戲類型：冒險解謎

遊戲製作：Spike Chunsoft

遊戲發行：Spike Chunsoft

遊戲平台：PC

上市時間：2017年03月25日

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【遊戲簡介】

《極限脫出：九人遊戲》是密室逃脫佳作《極限脫出》系列第一部《9小時9人9之門》和第二部《善人死亡》的合集。合集通過重新修訂，包含更高的圖形解析度和各種新特性，以及日語和英語兩種語音。在遊戲中，被綁架到陌生位置的九個人，被迫參與到了一個瘋狂的遊戲之中，誰才可以信任？誰才能在死亡之前逃生？一切都將在本遊戲中揭曉。

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【預告欣賞】

【遊戲截圖】

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【遊戲封面】

中文名稱：過氣英雄

遊戲名稱：Has-Been Heroes

遊戲類型：角色扮演

遊戲製作：Frozenbyte

遊戲發行：GameTrust Games

遊戲平台：PC

上市時間：2017年03月28日

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【遊戲簡介】

《過氣英雄》是一款由Frozenbyte開發、GameTrust Games發行的角色扮演遊戲。遊戲講述為國家職守的傳奇英雄，干過鼠疫，營架過王子，打過仗，戰鬥過龍，隨著王國獲勝與和平，這些英雄被淡漠，不被需要，故事就這樣開始了。不過國王還有個全新任務，必須得由這些最厲害，最勇敢的傳奇英雄，那就是護駕雙胞胎公主上學。

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【預告欣賞】

【遊戲截圖】

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【遊戲封面】

中文名稱：相撲人

遊戲名稱：Sumoman

遊戲類型：動作冒險

遊戲製作：Tequilabyte Studio

遊戲發行：Tequilabyte Studio

遊戲平台：PC

上市時間：2017年03月28日

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【遊戲簡介】

《相撲人》是由Tequilabyte Studio製作併發行的一款動作冒險遊戲。本作講述了相撲人所在的村莊被巫師下了沉睡魔咒，於是作為唯一清醒著的人，他誓要將父老鄉親們從噩夢中拯救出來，併為此踏上一條漫漫艱辛之旅。本作還具有上下分屏的雙人模式。

【遊戲截圖】

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【遊戲封面】

中文名稱：Loot Rascals

遊戲名稱：Loot Rascals

遊戲類型：角色扮演

遊戲製作：Hollow Ponds

遊戲發行：Hollow Ponds

遊戲平台：PC

上市時間：2017年03月08日

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【遊戲簡介】

《Loot Rascals》是由Hollow Ponds製作併發行的一款角色扮演遊戲，講的是關於友誼、失落和救贖的外太空歷險。作為飛船撞毀后的倖存者，主角必須逃離危險的外星星球。

在遊戲中，玩家需要探索外星地表，打倒沿途敵人獲取卡牌以武裝自己並提升能力。同時，敵人也有獲取你裝備的能力，一旦裝備掉落將傳送到其他玩家的遊戲中。因此，玩家獲得的裝備可能也是其他玩家掉落的，你可以選擇友好地傳送回去，也可以留下享用。每個玩家都有一個由電腦控制的全息替身，能夠進入其他玩家的遊戲中。如果你身上帶著其他玩家的裝備，你將受到替身的攻擊，而將裝備送回則能獲得替身的幫助。

【遊戲截圖】

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【遊戲封面】

中文名稱：帕維利恩

遊戲名稱：Pavilion

遊戲類型：冒險解謎

遊戲製作：Visiontrick Media

遊戲發行：Visiontrick Media

遊戲平台：PC

上市時間：2016年09月23日

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【遊戲簡介】

《帕維利恩》是Visiontrick Media製作發行的一款冒險解謎遊戲。這是一款時刻都讓人充滿懸念的遊戲，號稱使用了「第四人稱」解謎形式，讓玩家進入一個神秘世界，但卻沒有任何文字背景介紹和新手教學。這是一段通過玩家探索和視聽享受打造的解謎體驗。

遊戲整個的風格可以用詭異來形容，但是詭異不失美感，瑪瑙綠色的天空中，時常飄過暗色調的桌椅板凳看久了也顯的十分正常。遊戲介紹中強調「第四人稱」解謎遊戲，想必，是一款「上帝」視角的遊戲，玩家能在這麼美麗的Pavilion中當一把上帝，也似乎是一種享受。

【遊戲截圖】

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【遊戲封面】

中文名稱：無限坦克

遊戲名稱：Infinite Tanks

遊戲類型：射擊遊戲

遊戲製作：Atypical Games

遊戲發行：Atypical Games

遊戲平台：PC

上市時間：2017年03月25日

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【遊戲簡介】

《無限坦克》是由Atypical Games製作併發行的一款坦克射擊遊戲。本作中玩家可以駕駛從二戰開始就聲名顯赫的陸地王者並結合自己的操作水平選擇合適的載具參與戰鬥。遊戲擁有多種模式，單人模式總計12大關，玩家在單人模式中也可以充分享受遊戲的樂趣。

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中文名稱：螳螂燃燒賽車

遊戲名稱：Mantis Burn Racing

遊戲類型：賽車競速類

遊戲製作：VooFoo Studios

遊戲發行：VooFoo Studios

遊戲平台：PC

上市時間：2016年07月05日

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【遊戲簡介】

《螳螂燃燒賽車》是VooFoo Studios製作發行的一款快節奏的賽車遊戲。遊戲採用俯視視角，畫面相當出眾。《螳螂燃燒賽車》不像《極品飛車》、《塵埃》等大作，遊戲的風格定位另闢蹊徑，用另類的方式讓玩家們可以在本作中體驗到速度與激情。本作支持4人區域網分屏聯機競賽，並支持互聯網8人賽車比賽。遊戲中，玩家可以對車輛的外觀、性能等細節進行個性化制定。

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【遊戲封面】

中文名稱：100英尺機器人高爾夫

遊戲名稱：100ft Robot Golf

遊戲類型：動作

遊戲製作：No Goblin

遊戲發行：No Goblin

遊戲平台：PC

上市時間：2017年03月17日

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【遊戲簡介】

《100英尺機器人高爾夫》是由No Goblin製作發行的一款VR動作類遊戲。在遊戲中玩家需要操控一個100英尺高的機器人在一個可破壞的世界中打高爾夫球。玩家可以踩跨建築物，懸崖和其它目標來確保自己的優勢，或者是在遊戲中阻擋對手。本作支持四人分屏和在線模式。遊戲中也有獨特的單機劇情模式，揭露遊戲中高爾夫機器人真實的故事和經歷。

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中文名稱：射擊技能測試

遊戲名稱：Shmups Skill Test

遊戲類型：飛行射擊

遊戲製作：TRIANGLE SERVICE

遊戲發行：Degica

遊戲平台：PC

上市時間：2016年06月09日

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【遊戲簡介】

《射擊技能測試》是由TRIANGLE SERVICE製作Degica發行的一款飛行射擊遊戲。想知道自己是不是飛行射擊類遊戲高手？那就來挑戰這款遊戲試試吧！

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中文名稱：蛇道

遊戲名稱：Snake Pass

遊戲類型：益智解謎

遊戲製作：Sumo Digital

遊戲發行：Sumo Digital

遊戲平台：PC

上市時間：2017年03月28日

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【遊戲簡介】

《蛇道》是由Sumo Digital製作發行的一款益智解謎遊戲。玩家將像蛇一樣思考，動腦通過謎題。很快玩家就會像蛇一樣思考以滑行的方式完成挑戰，捲曲爬行穿過山岩。控制麵條般的蛇，穿過草地，盤繞在竹子上，爬著脫離困境。

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中文名稱：巨魔與我

遊戲名稱：Troll And I

遊戲類型：動作冒險

遊戲製作：Spiral House

遊戲發行：Spiral House

遊戲平台：PC

上市時間：2017年03月01日

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【遊戲簡介】

《巨魔與我》是一款由Spiral House所製作的次時代北歐風格的動作冒險遊戲，遊戲中玩家將扮演一位叫奧托的男孩，在家鄉的小鎮被毀后他肚子逃到了森林，不久之後他遇到了一個奇怪的巨魔，並與他成為好朋友，而後他們一起結伴探索這奇妙的世界。

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