伴隨國際職業電子競技大賽LPL及KPL春季賽的相繼開啟，全國電子競技行業迎來了17年的第一場春風。近日，由成都高新區天府軟體園、成都夢競聚蓉文化傳播有限公司共同舉辦的「2017年第二屆天府軟體園電子競技大賽」在萬眾期待之下，於3月27日在夢競電子競中心正式火熱開戰。

據悉，本次大賽秉承友好、和諧、綠色健康為基礎，以落實企業建設和企業聯動為主題。比賽項目共包含英雄聯盟及爐石傳說兩個項目，在宣傳期間，報名通道開啟僅3天，就吸引了數百家企業參與，參賽選手更是遠超預估人數、高達700餘名，在經過主辦方精心篩選后， 由64支園區內各企業組合的英雄聯盟戰隊、128支爐石傳說戰隊獲得比賽資格進行最終爭奪。

比賽現場，企業內部員工也紛紛前來為本企業隊伍加油喝彩！

整個比賽將從3月27日持續至4月18日，在比賽期間，各企業隊伍將在本次大賽中相繼體驗由夢競電子競技中心提供的一系列專業、嚴謹的電競氛圍，在競技的同時，加強了企業內部員工與員工之間的默契，加強了在同園企業與企業間的交流。

夢競負責人表示：相較於去年，各企業對本次大賽附於的競技精神及團體榮譽更加重視，絕大部分戰隊還專門為本次大賽制定了隊服和加油口號，而且從實力上來看，很多選手的表現及成績較於去年都提高很多，更有選手在輸了比賽后並沒有氣餒，而是在於隊員一起分析自己戰隊與對手的戰術以及下次遇到同樣戰術的應對策略，這種不怕輸、勇往直前的精神，我認為才是真正的電競精神。

相信在天府軟體園、夢競以的共同努力下，各大戰隊選手們，在參與本次大賽的過程中，將重新領略電子競技獨特魅力，為夢想而戰、為榮譽而戰。

最後，祝願本次大賽圓滿成功！