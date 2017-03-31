新浪財經訊 3月31日消息，證監會3月31日公告，主板發審會定於4月6日審核常州永安公共自行車系統股份有限公司首發申請。3月24日晚間，永安行才遞交最新版IPO申報稿。這意味著，永安行有望作為共享單車第一股，閃電殺入A股市場。不過，IPO申報稿顯示。2016年，永安行用戶付費無樁共享單車業務實現營收92.91萬元，僅佔主營收入的0.12%。