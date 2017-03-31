假日限定！竹子湖生態導覽 海芋季期間免費提供NOWnews今日新聞 (2017-03-31 19:05)
竹子湖海芋季今年花況極佳，竹子湖生態與人文導覽服務也同步展開，即日起至4月23日止，每個周休假日及連續假期皆有兩場導覽，且不用預約，到場就有導覽人員介紹沿途風光，一起來聽聽陽明山竹子湖的精彩故事。
台北市產業菊表次，即日起至4月23日止，每個周休假日及連續假期的上午10點30分及下午14點00分，將各舉行一場導覽解說服務。活動無須事先報名，只要準時於竹子湖入口停車場集合，導覽人員將帶領民眾由湖田國小旁小徑轉入東湖地區，途經蓬萊米原種田故事館、日據時代原種田辦公室、高家祠堂、水車寮步道、人工柳杉造林地至頂湖，沿途導覽景點充分呈現竹子湖的歷史脈絡及優美的自然景色。
擔任海芋季導覽解說志工多年的楊志瑞表示，自己對竹子湖這塊地方很有感情，在農會及市府長官們的鼓勵下，認真準備考取導遊及領隊證照，後來在日月潭國家風景區擔任外語解說志工，期間也有帶過陸團與國旅的經驗。但無論如何，竹子湖是令他愛上導覽工作的起點，今年他也會在竹子湖繼續為遊客服務。
竹子湖的環境得天獨厚，周圍環繞著大屯山系的大屯山、七星山及小觀音山，不僅有青翠美麗的壯麗山景，還有綠意盎然的原生森林、竹林及柳杉林等植被。特別的是，從頂湖一眼可見的小油坑，為著名的火山地形景觀。竹子湖具有豐富的自然資源，也是陽明山地區的典型農業聚落，產業以農業為主，日治時代更是少數成功栽種蓬萊米的地點，並於 2013 年獲選中國廈門市舉辦的國際最適宜居住社區獎（The International Awards for Livable Communities 2013）比賽全市獎之銅獎殊榮。
【免費】竹子湖生態人文導覽解說
活動日期：3／25至4／23之周休假日（含4／3及4／4）。
活動時間：上午10：30、下午2：00，均於假日舉辦。
集合地點：竹子湖入口停車場。
報名方式：不須報名，請直接前往集合地點。
活動內容：由解說人員帶領，一路由竹子湖入口停車場→蓬萊米原種田故事館→日據時代原種田辦公室→高家祠堂→水車寮步道→柳杉造林地→頂湖。
聯絡電話：02-28924158轉340、450（北投區農會推廣部）
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