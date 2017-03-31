快取寶停止服務（1）中央社 (2017-03-31 19:30)
快取寶有限公司負責台北捷運108站點定取服務，由於將停止服務，北捷31日表示，後續將終止契約並沒收履約保證金確保權益，廠商必須依契約將機台撤離車站，回復並返還場地。圖為行天宮站機台。中央社記者張新偉攝 106年3月31日
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