2017首屆四川省電子競技聯賽開賽公告北京新浪網 (2017-03-31 19:24)
四川省電子競技聯賽（簡稱SESL）是面向全省電子競技愛好者打造的城市之間的電子競技品牌賽事，旨在通過選定電子競技運動發展較好的城市定期進行對抗與交流，進一步提高四川省電子競技水平。
指導單位：四川省體育局
主辦單位：四川省電子競技運動協會
承辦單位：成都市天行健廣告有限公司
協辦單位：成都市遊戲動漫行業協會、德陽市電子競技協會、簡陽電子競技運動協會、自貢市網路競技協會、宜賓市電子競技運動協會、樂山市電子競技運動協會、南充風暴電子競技俱樂部、攀枝花風暴電子競技館、內江市電子競技運動協會、廣元市電子競技運動協會、成都市立恩文化傳播有限公司、成都玩嘉互動體育文化傳播有限公司
暫定比賽項目：王者榮耀守望先鋒 FIFAonline3
賽事賽程時間安排：
新聞發佈會：2017年4月15日
賽事報名時間：2017年4月1日—5月1日
城市代表隊選拔賽結束時間：2017年5月28日
海選完畢遞交城市代表隊名單時間：2017年5月29日
第一站（廣元）：2017年6月9日至6月11日
第二站（簡陽）：2017年6月23至6月25日
第三站（自貢）：2017年7月21至7月23日
第四站（德陽）：2017年8月18日至8月20日
第五站（宜賓）：2017年9月22日至9月24日
第六站（南充）：2017年10月20日至10月22日
第七站（樂山）：2017年11月10日至11月12日
第八站（攀枝花）：2017年12月1日至12月3日
總決賽（成都）：2017年12月23日至12月25日
獎金分配方案：總獎金：75萬元
賽事諮詢QQ群：529969908
報名說明：
賽事報名免報名費
方式1：官方網站www.seslsports.com；
方式2：關注微信公眾號「四川省電子競技聯賽」；
參賽條件：
城市預選賽：
1。報名須知
（1）報名運動員必須年滿16周歲，性別不限；16周歲以上，18周歲以下需在報名通道內遞交家長同意函。
（2）報名項目：英雄聯盟
（3）預選賽比賽項目報名不設上限，但不能重複報名，一經發現即取消比賽資格；
（4）英雄聯盟團體項目報名隊伍至少需要5名運動員，最多不超過7名。指定其中1名隊員為隊長，隊長在報名時需填寫本人及1名其他隊員聯繫方式；
（5）報名截止后，分賽區協辦單位將審核每個報名參賽運動員的報名信息，通過審核的運動員才能參加比賽；
（6）報名參賽的選手需要提交有效身份證件，18周歲以下的選手需要遞交家長同意函，才能參賽。
分站賽：
（1）每個預選賽城市角逐出一支代表隊，進入分站賽。
（2）分站賽A，B兩個小組，採用BO1小組賽、積分制，小組賽前2名進入分站賽決賽、小組賽3、4名進入5、6、7、8名的爭奪戰。
（3）淘汰賽都將採用BO3賽制。
季後賽（總決賽）：
分站賽通過積分前4的隊伍進入最後的季後賽。採用BO3淘汰制。
評選大會及頒獎典禮細則：
本次比賽將會評選出最佳賽區、優秀賽區、最佳上單（1名）、最佳打野（1名）、最佳中單（1名）、最佳ADC（1名）、最佳輔助（1名）分別由各地市州電子競技運動協會會長、四川省電子競技運動協會、成都市天行健廣告有限公司共同評選。
分站賽積分細則：
第一名
第二名
第三名
第四名
第五名
第六名
第七名
第八名
9
7
6
5
4
3
2
1
更多詳情請關注：
四川省電子競技聯賽官方網站：http://www.seslsports.com
四川省電子競技聯賽官方微博：http://weibo.com/u/6170413440
四川省電子競技聯賽官方微信：搜索公眾號「四川省電子競技聯賽」
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