新航嘉年華 小朋友體驗小小空服員中央社 (2017-03-31 19:30)
新加坡航空在台50週年，31日在台北車站推出旅行嘉年華，讓小朋友換上空姐制服拍照，體驗小小空服員，活動到4月3日止。（新加坡航空提供）中央社記者陳葦庭傳真 106年3月31日
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