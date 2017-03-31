清明連假首日 這些路段最可能塞車中央社 (2017-03-31 19:15)
（中央社記者陳葦庭台北31日電）清明連假登場，高公局今天預估，明天國道南下將出現大量車潮，容易壅塞路段包括國1南下湖口新竹系統、國5南下南港系統坪林等路段。
為期4天的清明連假開始，不少民眾下班後就立刻啟程返鄉，高公局表示，今天晚間有多路段壅塞，包括西部國1南下湖口-新竹系統、豐原-大雅，北上林口-台北、國2東向機場系統-鶯歌系統、國3土城-鶯歌系統都雙向塞車。
高公局預估，明天為清明節連續假期第1天，將出現較大南下車潮，國1南下湖口-新竹系統、彰化-埔鹽系統、國3南下樹林-關西、快官-南投、國5南下南港系統-坪林等路段都容易塞車。
高公局提醒，明天實施的主要交通疏導措施包括，深夜1時至凌晨5時國道全線雙向暫停收費，以及凌晨零時至晚間6時封閉國1平鎮系統南下入口。
另外，入口高乘載管制則為上午7至12時國1內湖至頭份、國3木柵至香山及國5南港系統、石碇、坪林南下的入口匝道，提醒用路人留意，雨天行駛也要注意安全。1060331
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