▲法國奧熱爾維爾城堡酒店，遠離喧鬧城市成最佳避風港。（圖／Booking.com繽客）

經典童話故事紛紛改編躍上大螢幕，像最信上映的迪士尼公主系列電影，更登上票房冠軍寶座，浪漫的愛情與奇幻的故事成為電影新寵兒。想要滿足女孩們內心的公主夢，Booking.com繽客精選世界各地的城堡飯店，推薦7大超夢幻住宿選擇，體驗經典童話般的浪漫情節，尋找屬於自己的奇幻之旅。

▲西班牙萊爾瑪駁論酒店，經典童話場景與復古氛圍的完美交織（圖／Booking.com繽客）

▲西班牙萊爾瑪駁論酒店，座落於西班牙小鎮勒瑪的中心，以寧靜、歷史及文化價值等特色受到旅客們推崇。（圖／Booking.com繽客）

西班牙萊爾瑪駁論酒店

以17世紀宮殿改建的萊爾瑪駁論酒店，座落於西班牙小鎮勒瑪的中心，以寧靜、歷史及文化價值等特色受到全球旅客們的推崇，適合尋求寧靜致遠、放鬆身心的旅人。進入這幢宮殿，典雅的古董傢俱、復古畫框、陶質地磚、象牙白桌巾與燭台，彷彿踏進經典童話的場景，讓人忍不住幻想與化身為傢俱的奇幻角色們來場交響大合唱。

▲英國英威爾洛奇城堡酒店，親臨童話故事場景，王子與公主的夢幻城堡。（圖／Booking.com繽客）

▲英國英威爾洛奇城堡酒店，存在童話與現實之間，矗立於藍天白雲和綠草如茵之中。（圖／Booking.com繽客）

英國英威爾洛奇城堡酒店

英威爾洛奇城堡酒店存在童話與現實之間，矗立於藍天白雲和綠草如茵之中，這座19世紀的城堡位在蘇格蘭西部的高地，依山傍水，還有獎項加持的住房品質與餐食，體驗王子與公主的浪漫生活。

▲英國博維城堡酒店，座落於山谷邊緣高處，彷彿進入到中古世紀的英國童話世界。（圖／Booking.com繽客）

英國博維城堡酒店

博維城堡酒店座落於山谷邊緣的高處，迎面而來歐洲風情的房屋稜線配上藍天綠地，彷彿進入到中古世紀的英國童話世界，鄰近達姆爾國家公園(Dartmoor National Park)，徜徉於山明水秀之間，享受無時無刻被大自然環繞的感受，讓旅客享有英國皇家貴族般的服務。

▲印度泰姬蘭姆巴宮酒店，原為皇族寢宮，搖身一變成為人人皆可入住的豪華旅館。（圖／Booking.com繽客）

▲印度泰姬蘭姆巴宮酒店，入住享受宛如寶萊塢巨星等級的待遇。（圖／Booking.com繽客）

印度泰姬蘭姆巴宮酒店

有「齋浦爾珍寶」之稱的泰姬蘭姆巴宮酒店，原為皇族寢宮，搖身一變成為人人皆可入住的豪華旅館，從外型到內部裝潢都富有印度傳統文化氣息，華麗又不失典雅的建築架構、色彩繽紛的精緻織品，及手工地毯與手繪壁畫，汲取豐富的文化涵養，此外，也提供水療池等現代化設施，讓旅客一秒享受寶萊塢巨星等級般的待遇。

▲法國奧熱爾維爾城堡酒店，遠離城市的喧囂，曾造訪的旅客無不被它的靜謐所感染。（圖／Booking.com繽客）

法國奧熱爾維爾城堡酒店

綠地環繞的奧熱爾維爾城堡酒店遠離城市的喧囂，距離巴黎僅一小時車程，更擁有如畫般的高爾夫球場，無論是尋找自我的心靈之旅或渴求浪漫度假時光，均可在此充分放鬆，遠離塵世煩心，獲得身心靈上徹底的放鬆。

▲法國菲諾士城堡酒店，以葡萄園環繞而聞名，享受月光下的品醇之旅。（圖／Booking.com繽客）

法國菲諾士城堡酒店

位於普羅旺斯附近的菲諾士城堡酒店，以葡萄園環繞而聞名，適合想要在放鬆之餘小酌的旅客。沿著城堡邊緣，順著葡萄園小徑，懷裡攬著一瓶純釀紅酒，牽著另一半，漫步在月光中，體驗旅行帶來的純粹自然。

▲印度泰姬陵法拉克奴瑪宮酒店，融合歐洲殖民與印度傳統文化風格，感受奢華與歷史文化的交融。（圖／Booking.com繽客）

印度泰姬陵法拉克奴瑪宮酒店

「Taj」在印度是皇冠的意思，融合歐洲殖民與印度傳統文化風格的泰姬陵法拉克奴瑪宮酒店，提供來自世界各地的精緻手工藝裝飾點綴之住宿體驗，而挑高設計則給人無拘無束的感受。鄰近的查米納塔門紀念碑(Charminar)也讓泰姬陵法拉克奴瑪宮酒店添上一股歷史色彩。