（中央社記者陳葦庭台北31日電）清明連假登場，根據高公局即時路況系統，受大雨影響，國道北部路段多亮紅燈，國1湖口服務區到竹北時速甚至不足20公里。



為期4天的清明連假正式展開，根據高公局即時路況資訊系統，截至晚間6時30分，高速公路北部路段已有多處路段亮紅燈，包括國1南下汐止系統到林口、中壢到平鎮、湖口到新竹系統，其中湖口服務區到竹北時速不足20公里。



國3部分，土城到鶯歌系統，也是車多壅塞，時速不足40公里，高公局表示，受到大雨影響，視線不清，北部路段多處路段較塞，預估晚間8時後才會逐漸紓解，提醒用路人改道行駛，雨天行車也要注意安全。



高公局預估，明天白天南下車潮較大，上午7時至12時將實施國1內湖至頭份、國3木柵至香山、國5南港系統至坪林等路段南下入口高乘載管制措施，另外，免收費時段為假期當日凌晨1時到5時。1060331