自2016年9月，教育部公佈將新增電競相關專業，並將於2017年正式實施以來。「電競教育」不知不覺就成了一個熱詞。什麼是電競教育？目前還沒有人給出準確的答案，更多人談起電競教育都會傾向於理解為電子競技的學校教育。因為國家對於電競行業的支持，教育部政策的發佈，大大小小的院校都積極地開展有關電競的教學活動，有開設選修課培養學生興趣，有成立電競專業培養行業人才，還有很多職業青訓學院拔地而起。

「社會大眾不了解電競，甚至帶有誤解和敵意。這讓電競發展艱難，也讓身處電競行業的我們遭受著周圍的質疑。雖然國家鼓勵和支持電競發展，但這並不能從根源上打消社會，尤其是家長的疑慮。所以電競教育不能僅僅局限於校園，教授電競專業的老師，只能影響到還無法真正獨立的學生。而社會大眾真正需要的是一個身處電競行業的老司機，告訴他們什麼是電競。」

布姆以電競內容起家，從製作《最強擂台》《英雄闖天關》等創意電競節目吸引大量電競玩家關注，到推出《布姆英雄學院》《JY英雄克制》等專業教學視頻，再到成立電競學院教授玩家遊戲技巧，不斷摸索創新，穩步發展。但這群年輕人並不安於此。隨著對電競，對教育的理解越來越深，布姆電競不僅開設了幫助學員就業的電競就業班，還與各職業戰隊達成戰略合作，成立了青訓營以尋找職業戰場的潛力股，給電競玩家更多選擇，並以此幫助電競行業被社會認可並尊重。

繼今年3月，布姆電競與CGplus合作推出的遊戲特效就業班在上海成功開課之後。布姆電競決定在杭州，在自己的起點將電競教育穩穩紮根。首先便是在4月份繼續就業班的業務，在杭州的就業班主要方向是CG遊戲特效和遊戲數據分析師。據麥肯錫全球研究院數據，2018年大數據技能人才缺口高達250萬，而隨著電競行業的不斷發展，信息量的不斷增加，遊戲數據分析師將會是行業的高端緊缺型人才！而CG有些特效師則是遊戲公司一直以來的特別關注。而為了最大程度幫助電競玩家，為行業輸送優秀人才，布姆電競就業班一直堅持0元入學，全日制學習的原則，保證學員可以在低成本，無基礎的情況下高質量完成學業，獲得高薪職業。

而除了就業班，布姆電競還在杭州開設了布姆電競青訓營，旨在幫助電競玩家完成職業夢想。作為國內首家線上電競教學機構，國內電競教育行業的領先者，布姆電競擁有眾多王者導師和前職業選手坐鎮，擁有相較於其他青訓學院更加豐富的教學和培訓經驗。如今布姆電競與中國電競第一人SKY李曉峰達成了合作，打通了目前所有的職業戰隊。所以只要玩家的水平達到標準，就有可能進入WE，EDG等知名職業戰隊。

從一家遊戲培訓公司向一家承擔社會責任的電競教育企業轉變，這一步，布姆電競走得十分堅決。