文／MOOK景點家編輯部整理報導



墨西哥是一個中美洲數個古文明的發源地，擁有神秘的瑪雅文化(Maya)遺跡、優美的加勒比海風光、美輪美奐的西班牙式建築，飲食以玉米為主食又依各省份發展出風味獨特、配色鮮豔斑斕的的特色美食。在當今世界權威美食家的眼中，墨西哥菜餚是和中國、法國、印度、義大利齊名的世界五大菜系之一。在飲食風格上，天然的橄欖油、萊姆汁、番茄、辣椒的自然調味，呼應了悠然與閑適的生活姿態。今年度老爺集團酒店旗下台北、新竹、台南、知本、礁溪五家酒店的自助餐廳推出「VIVA Mexico墨西哥食尚週」，特邀集團海外飯店西貢老爺酒店的墨西哥籍行政主廚Mr. Arturo Cristiane來台客座，即將於4月15日起至4月30日展開墨西哥美食節活動。

墨西哥餅 Beef Quesadilla with Queso Blanco Sauce (圖片提供／礁溪老爺)

要讓國人品嚐最地道的墨西哥菜，老爺集團特別派旗下各酒店的廚師團隊到越南西貢老爺酒店與Arturo主廚研習廚藝，部分特有的食材、香料，也專程由國外進口來台，預備在「VIVA Mexico墨西哥食尚週」期間原汁原味呈獻給國人。此項墨西哥美食節活動獲得墨西哥在台文化辦事處襄贊與指導，除了地道的美食之外，用餐環境的氛圍營造、表演活動都將給予國人最完整的墨西哥餐飲文化體驗。

墨西哥辣味燴牛肉 Beef Ala Mexicana (圖片提供／礁溪老爺)

本次老爺酒店集團的「VIVA Mexico墨西哥食尚週」，”VIVA”在墨西哥的原意有「歡呼、慶祝」的意義，也代表著墨西哥人崇尚美好生活的態度，五家老爺酒店用墨西哥人的熱情各設計了不同的主題遊戲，有美食、有墨西哥著名酒類飲品，盛情邀請國人參與這場墨西哥美食嘉年華。

科布沙拉 Mexican Grilled Chicken Cobb Salad (圖片提供／礁溪老爺)

墨西哥美食特點



墨西哥美食融合了西班牙、印地安、歐美飲食文化的精華，其最大特色是顏色艷麗、口感酸辣，將辣椒、香料及各種蔬果融合在一起，本次邀請的客座主廚 Arturo目前擔任西貢老爺酒店餐部副總兼行政主廚，曾經在墨西哥、土耳其、杜拜、香港、新加坡、法國、韓國、越南等國的五星飯店工作，擁有豐富的國際餐飲經驗，從小生長在墨西哥的Mr. Arturo主廚在充滿美食的環境中長大，對於墨西哥料理有其獨到之處，他強調墨西哥料理著重「簡單、天然」，只是以多變的烹飪手法遊刃於天然食材和香料之中，墨西哥菜以辛辣為基調、玉米及豆類為主要食材，搭配入菜的香料種類及數量多得令人嘆為觀止，使得即便簡單的菜式亦能呈現豐富的口感。

傳統墨西哥飯Traditional Mexican Rice (圖片提供／礁溪老爺)

本次Arturo主廚帶來多達五十道傳統的墨西哥料理，其中最具代表性的「墨西哥餅」則是由他親自傳授給五家老爺酒店主廚，並帶來家鄉製做餅皮的木座，讓賓客真實體驗現做墨西哥餅皮的情境與美味，香酥的餅皮加入碳烤雞肉、香菜、蕃茄沙沙、酪梨醬、酸奶、辣醬等，豐富多層次的口感融入口中，調和的恰到好處，十分清爽，不因眾多醬料而衝突著味蕾，大口一咬，猶如置身墨西哥街頭，恣意品嚐道地小吃。

墨西哥食尚週客座主廚Mr (圖片提供／礁溪老爺)

此外，墨西哥冷菜大多採用檸檬、鹽、橄欖油來調理各類食材，如這次活動呈現的「鮮蝦酪梨沙拉佐芒果醬」、「洋地瓜、蕃茄、黑豆沙拉」、「科布沙拉」、「醃製石斑魚佐青芒果胡荽醬」、「仙人掌沙拉」等，多樣的新鮮食材以簡單的調理，呈現色彩豐富的原始風味，視覺與味覺的饗宴，感受熱力四射的熱情奔放。

Viva Mexico墨西哥食尚週 (圖片提供／礁溪老爺)

為了展現墨西哥的熱情，老爺酒店集團旗下的台北、新竹、台南、知本及礁溪五家酒店的自助餐廳，除了可在午、晚餐餐期盡情享用墨西哥美食外，還可以嚐試知名的瑪格麗特調酒、龍舌蘭酒及可樂那啤酒等，感受舌尖上的銷魂拉美風情，當然還有穿著墨西哥傳統服裝的服務人員，以及熱情洋溢的墨西哥音樂陪襯，就是要您充份感受拉丁風情，盡情放送饗樂無限。同時為了炒熱現場用餐氣氛，美食節期間，礁溪老爺酒店特別規劃互動遊戲，客人平日用餐時，在限時內搖手沙鈴次數最多的即可獲贈Tequila Boom一杯(龍舌蘭酒)；台南老爺酒店則推出每日限量五名用餐客人，限時內跳最多下墨西哥帽子舞則可獲獎。



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