文／MOOK景點家克里斯多福整理報導



位處板塊接合處的花東縱谷，中央山脈與海岸山脈之間的狹長谷地，造就了許多獨特的自然景觀。奇特景觀也是極為豐富，處處能令人嘆為觀止，彷彿是溪流與大地的變奏曲，深受國內外觀光客喜愛。景點家整理了花東的三天兩夜行程，可以遊賞到東台灣的多種美景與文化特色，提供給遊客們作為旅遊的參考。

花東縱谷坐擁獨特的自然景觀，處處能令人嘆為觀止 (圖片來源／花東縱谷國家風景區管理處)

Day 1 (蔚藍海岸線)：台東森林公園→小野柳→都蘭部落→東河橋→三仙台→三野高台民宿



Day 2 (縱谷山情)：瑞穗牧場→光復糖廠→讚炭工房→夢幻湖→鯉魚潭→東大門國際觀光夜市→薩爾茲堡莊園民宿



Day 3 (峽谷柔情)：太魯閣國家公園管理處→燕子口步道→天祥→七星潭

小野柳 (圖片提供／MOOK景點家)

兼具人文資產與生態旅遊魅力的都蘭部落社區 (圖片來源／東部海岸國家風景區)

三仙台的跨海拱橋已成為東海岸極為著名的地標 (圖片來源／台東縣政府)

三野高台民宿所在的高台地區視野遼闊、佔地寬廣，往東方海面上可遠眺太平洋，將三仙台島景觀盡收眼底 (圖片來源／東部海岸國家風景區)

靠著源自中央山脈的潔淨水源灌溉，瑞穗牧場種植出一片油亮碧綠的鮮美牧草，飼養著300多頭壯碩健康的荷蘭品種乳牛 (圖片來源／花東縱谷國家風景區管理處)

讚炭工坊可以體驗竹碳的生產及功效 (圖片來源／讚炭工坊)

夢幻湖湖水引自溪口發電廠的尾水，水質含有大量的碳酸鈣，經太陽折射形成了超級夢幻湛藍的湖水景緻 (圖片來源／花東縱谷國家風景區管理處)

鯉魚潭面積約104公頃左右，湖水來自於地底湧泉，所以終年清澈 (圖片來源／花東縱谷國家風景區管理處)

薩爾茲堡莊園如童話般城堡式的浪漫莊園，民宿的地點相當獨特，坐擁山川河谷之間，與城市喧囂隔絕的世外桃源 (圖片來源／花蓮民宿薩爾茲堡莊園)

燕子口步道是一條兼具地形、生態與人文特色的步道 (圖片來源／太魯閣國家公園)

天祥風景區經河水長年的堆積侵蝕，造就了多層河階地形。此區腹地廣闊，是太魯閣國家公園中的重要遊憩據點 (圖片來源／花蓮縣政府)

以上行程是從台東一路遊玩上來，也可以從花蓮為起點開始，遊客可以自由更換行程與景點，只要斟酌到路線的順暢與某些地點的營業時間，相信大家都可以在假期期間創造美好的旅遊回憶。



景點Ｘ美食懶人包 古都二日遊玩透透

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