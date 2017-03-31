文／MOOK景點家整理報導



台灣高鐵為配合2017勞動節3天連續假期，於4月28日（五）至5月2日（二）規劃勞動節假期疏運，期間加開52班次列車（南下20班、北上32班），總計5天提供765班次列車的旅運服務。自4月1日（六）凌晨零時起，旅客可透過高鐵合作之便利超商、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統，或於各車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購勞動節假期所需的車票。

高鐵勞動連假疏運期間增開52班次列車。（圖片來源／台灣高鐵）

高鐵公司依據勞動節假期之旅運需求，於各車次規劃3至5節自由座車廂。同時，考量輸運期間因人潮眾多，建議自台北站搭車的旅客，可提早到站候車，年長或有需要乘車協助的旅客，亦可提前致電高鐵客服中心申請「乘車導引服務」（詳情請參閱高鐵企業網站），高鐵公司將派專人協助服務；此外，往返內湖、南港、松山、信義、汐止、基隆、宜蘭等地的旅客，建議就近多加利用高鐵南港站上下車，節省寶貴時間。

勞動節假期共398班次列車適用「早鳥優惠」，約佔疏運期間總班次的52%，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享有早鳥65折、8折或9折優惠；此外，部分車次亦適用「大學生優惠」。

疏運期間適用「標準車廂卡友優惠」及「商務車廂限量升等」等專案；「平日離峰優惠」、「25人以上團體」及「校外教學」等專案暫不適用。



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