泰國一直以來是繼日本之後，台灣旅客最愛的旅遊目的地之一。根據TripAdvisor於3月30日發布的訊息，泰國曼谷在2016年台灣旅客的五大搜尋目的地裡排行第四，前三名分別是日本的大阪和京都以及香港。但根據該旅遊網站預定飯店的房價，曼谷的平均房價是五大搜尋目的地裡最便宜的地方，平均每晚費用只要111美元，相等於新台幣3300元；而作為2017 年十大「旅行者之選－全球最佳旅遊目的地」之一的普吉島，根據TripAdvisor上飯店的平均房價也只要99美元，相等於新台幣2970元。由此可見，泰國旅遊的消費相對平易近人，絕對是適合各種族群旅遊的好去處。



泰國觀光局於29日在台北晶華飯店舉辦旅遊交易會，帶來了泰國當地43家觀光、旅行業者，展開與台灣業者面對面接觸的機會。這些業者分別來自曼谷、芭達雅、蘇梅島、普吉、喀比、清邁、攀牙、南奔、昌島等地方，包括飯店及渡假村、當地旅行社、烹飪學校、旅遊網站、高爾夫球場、購物中心等等，希望為台灣的業者帶來多樣化的新景點及行程資訊。雖然2016年台灣前往泰國旅遊的旅客從2015年的57萬人次減少至53萬人次，下跌了11%，但泰國觀光局認為，泰國旅遊市場的多元和新穎，2017年將能夠吸引更多的台灣旅客前往泰國旅遊。泰國觀光局今年將針對再訪旅客宣傳獨特泰國在地體驗，包括泰國料理教室、泰拳學習、拜訪泰國當地社區等等，透過在地體驗增加旅客的旅遊趣味性。此外，泰國觀光局相信免簽證費的優惠延長至今年8月，也將能夠帶更多人到泰國旅遊。泰國觀光局以驚豔泰國創造你的精采故事(Amazing Thailand)的行銷主軸，積極推動各種主題旅遊，發展出多項產品，包括學生畢業旅行、結婚蜜月旅遊、輕度冒險旅遊、運動旅遊、環保綠色旅遊、家庭旅遊、體驗學習旅遊、高爾夫旅遊、健康養生旅遊、恣意悠閒旅遊、奢華享樂旅遊等等，其中泰國觀光局東亞區區長Ms. Runjuan Tongrut帶特別強調，單車旅遊會是泰國觀光局在2017年非常重視的一種旅遊模式，旅客可以輕鬆寫意的騎著單車開發泰國的秘境。目前台灣地區飛往泰國的航班共有五家航空公司，每個月提供超過350個航班，泰國觀光局目前也在積極與航空公司接洽，希望在今年能夠開啟高雄機場前往泰國曼谷的航班，以及桃園機場前往曼谷以外地區的航班，如：清邁、喀比等熱門旅遊地區，相信在不久的將來旅客將能夠有更多前往泰國航班的選擇。