（中央社記者陳葦庭台北31日電）華信航空今天宣布，因應國際及國內航線增班，將召募20名空服員，即日起至4月19日開放網路報名，月薪50K。



華信航空宣布，因應國際航線、航班擴增，以及國內航線金門、馬公自4月起大幅增班，將舉辦空服員招募，大專院校以上畢業，多益分數550以上或同等英語能力者可報考，有日、韓語能力更是加分。



華信航空表示，本次招募的空服人員，工作地點以台中為主，派飛國內、國外各航點，預計招募20人，月薪50K。



華信航空表示，空服員招募報名從即日起開始到4月19日下午5時止，可透過網路報考。1060331