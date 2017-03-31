女團TWICE將發新專輯 回歸樂壇中央社 (2017-03-31 18:07)
（中央社記者姜遠珍首爾31日專電）南韓歌壇消息人士今天表示，TWICE將在6月進軍日本之前，於今年5月在南韓國內發表新專輯，回歸樂壇。
南韓媒體報導，女團TWICE自2015年10月發表專輯「The Story Begins」出道之後，只發表過迷你專輯和特別專輯，這次的5月專輯很可能是TWICE組合的第1張正規專輯，以此在進軍日本之前，鞏固當紅女子組合的地位。
南韓「日刊體育」指出，女團TWICE在南韓回歸樂壇之後，將繼續把人氣延續到日本，計劃6月28日在日本發行出道精選專輯「#TWICE」，包括「Like OOH-AHH」、「Cheer Up」、「TT」的韓文和日本版在內，共將收錄10首歌曲。
女團TWICE的日本官方Twitter一經開通，一天內粉絲人數就突破6萬，顯現TWICE超越國界的超高人氣。1060331
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