圖說:竹子湖海芋花海

欣傳媒

春天來了，全台各地花惹花，走春賞花住老爺只要老天鵝超值價！4月1日起至5月底，老爺酒店集團旗下三大品牌9間酒店推出「老爺花惹花」，讓賞花出遊的旅客無論到台灣北中南東走一趟惹花拈草之旅，都能以超值優惠價入住各地老爺酒店，快揪親朋好友漫步花田住老爺！

2017年老爺酒店集團續推去年最受歡迎的春季賞花住房專案，旗下9家飯店各推薦台北、新竹、台南、台東知本、宜蘭礁溪及羅東的經典賞花地點及遊程，或花季限定甜點下午茶，為家庭出遊、甜蜜雙人行推薦驚喜價方案，即刻起只在老爺集團飯店官網開放預訂：

※兩朵花：老爺會館台北南西、台北林森兩館任選一晚雙人住宿只要$2,888

※三朵花：台南老爺行旅雙人住宿加贈Marrimekko甜點下午茶只要$3,888

※四朵花：新竹老爺及知本老爺酒店、宜蘭傳藝老爺行旅雙人住宿一晚$4,888

※五朵花：台北老爺酒店雙人住宿一晚$5,198

※七朵花：北投老爺酒店雙人住宿一泊一食+甜點午茶$7,888

※九朵花：礁溪老爺酒店雙人住宿一泊二食+午茶$9,888

4月1日起至5月底，春暖花開的季節，正是闔家出遊、賞花踏青的最佳時刻！趁著4月初的春假，或週末規劃兩天一夜小旅行，就能前往陽明山花季，欣賞盛開的海芋花海；造訪台東鹿野全台最早盛開的油桐花，漫遊鋪上白色花毯的桐花隧道，亦別有一番韻味；也可暢遊宜蘭武荖坑【綠色博覽會】主題展區，一同感受大地綠動。5月正值春夏交接之際，在新竹桐花雪紛飛的步道上，演一齣「那些年我們一起追的桐雪」；若迷戀黃金雨的浪漫就到台南抓住春天的尾巴，淋一場美麗的阿勃勒黃金花雨！

3月31日起搶驚喜價預訂老爺酒店住宿，手腳要快！手刀預約訂房請上官網http://www.hotelroyal.com.tw/news.aspx?no=1177