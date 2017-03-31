圖說:澳洲奔富酒窖系列 Bin 389 卡本內 希哈紅酒

欣傳媒

澳洲是國人很喜愛的旅遊勝地，現在正值南半球的秋季，氣候風景宜人，從城市、海洋、沙漠、動物生態、雨林自然景觀到原住民文化，豐富的自然人文的體驗讓人難以忘懷，多元化的飲食風格更是讓人流連忘返。city'super特別與澳洲辦事處攜手推出「澳洲美食節」，帶你一覽澳洲的悠遊時光。網羅各式獨家進口優質的食品，以「美好的一天」為主軸，從精彩的早餐開始，由各種豐富健康的希臘式優格、燕麥脆穀片、塔斯馬尼亞蜂蜜等揭開序幕；盡情享受的美食如澳洲牛肉、澳洲橄欖油；祝有個好夢的浪漫飲品，澳洲葡萄酒、澳洲啤酒等伴你入睡，於3/31~4/20熱烈開賣。

活動期間舉辦多樣活動，帶民眾品嚐澳洲美味牛肉料理與澳洲葡萄酒，消費滿800元還有機會抽中新加坡航空「台北-澳洲來回機票」，親自感受城市與大自然交融的度假經驗；以及維多麗亞酒店牛排館美食券價值2,000元，品嚐澳洲牛肉鮮嫩多汁的美味。

3/31開展當天將由澳洲辦事處經濟暨政策處副處長吳國良(Marcus Wu)、新加坡航空台北機場經理何宏運(Daniel Ho)以及city＆rsquo;super營運長劉朝雄一同共襄盛舉，慶賀開展！

精彩的開始，元氣早餐

上班族早上都很匆忙，最省事又兼顧健康的早餐就是吃燕麥片，推薦WEET-BIX澳洲天然纖麥酥(375g /原價220元/優惠價194元)；「Carman＆rsquo;s燕麥脆股片」(500g/原價350元/優惠價289元)，有多種口味選擇，蔓越莓蘋果、蜂蜜烤堅果、藍莓杏仁，有果乾豐富的酸甜口味，每一口都可以吃到天然原味；另有獨家販售「TUCKER＆rsquo;S天然藍莓/草莓脆餅」(115g/285元)、「GREEN＆rsquo;S TWIST風味果醬系列」(180g/250～300元) ，「Farmers Union澳洲希臘式優格」(1kg/原價600元/優惠價528元)，口味多樣，方便食用。

台灣近年蜂蜜產量驟減，想要吃到純的蜂蜜實屬不易，本次澳洲美食節特別精選來自塔斯馬尼亞的純天然蜂蜜，網路很夯的「Manuka麥蘆卡蜂蜜100+」(500g/原價2,980元/優惠價1,980元) ，其花蜜來自麥蘆卡花，當地原住民認為它具有神奇的療效，富含高度的營養成分，是很棒的保健美容聖品。

盡情享受吧，美食饗宴

澳洲牛肉製品向來強調注重動物福利及人道對待，獲得到許多消費者的認同，還有其品質優良及安全，一向是台灣市場上的常勝軍。city＆rsquo;super嚴選澳洲和牛沙朗牛排/紐約客牛排(100g/原價520元/優惠價380元)、澳洲安格斯牛沙朗牛排/紐約客牛排/火鍋片(100g/原價280元/優惠價200元)等，讓你在家也可以體驗層次豐富的澳洲牛肉。

另有澳洲原裝進口湯瑪仕肉舖古早味牛肉乾/狠辣牛肉乾(100g/原價165元/優惠價148元，任選5包加贈蜜汁豬肉乾1包)，以祖傳特製滷汁長時間燉煮、烘烤，利用多種香料帶出牛肉鮮甜滋味，口感極佳；以及ALTO橄欖莊園坐落於澳洲大分水嶺山丘上，每季現採現榨的「ROBUST醇厚風味特級初榨橄欖油」(500ml/原價780元/優惠價700元)，該莊園曾獲2016、2015年紐約國際橄欖油競賽金牌、2016日本橄欖大賽金牌，帶有新鮮青蘋果及草本香氣，討喜的口感很受消費者的喜愛；以及有油中貴族之稱的「澳洲頂級冷壓初榨夏威夷豆皇后油」(250ml/888元/原味/檸辛)，為地中海料理首選，深受歐美注重養生及愛美饕客喜愛。

祝有個好夢，浪漫飲品

近年來新世界葡萄酒興起，澳洲酒尤其聞名世界，因地勢地貌的豐富多樣，幾乎所有的葡萄品種都有適合的生長地，包含希哈、梅洛、卡本內蘇維濃、夏多內、白蘇維濃等。city＆rsquo;super酒窖引進多家知名酒莊，包括獲獎無數的禾富酒莊，金牌希哈紅酒(750ml/原價2,200元/優惠價1,890元)、金牌麗絲玲白葡萄酒(750ml/原價2,100元/優惠價1,800元)，其品質、特色和釀酒技術不斷地推陳出新，並發展各種風味不同的酒品系列；創立於1845年，唯一獲得澳洲官方認可的歷史遺跡酒莊－奔富酒廠，經典酒窖系列BIN 128庫那瓦希哈紅酒(750ml/原價1,900元/優惠價1,599元)、經典酒窖系列BIN 389希哈紅酒(750ml/原價3,100元/優惠價2,499元)，依每款酒存放的酒窖號碼為命名，每一款都是引人垂涎的好酒。

此外，city＆rsquo;super酒窖推出「年度暢銷酒款」任選3瓶優惠價1,099元，盧根酒莊LOGAN蘋果葉梅洛紅酒、蘋果樹系列希哈紅酒以及蘋果葉塞米雍白蘇維濃白酒(750ml/原價450元/瓶)，釀酒師Peter Logan的釀酒風格獨樹一幟，融合了新、舊世界，造就了既有澳式濃郁果香，又有歐式精巧架構的葡萄酒。

活動：澳洲美食節(3/31~4/20)

線上DM：http://www.citysuper.com.tw/dm/dm_list.aspx

★滿額抽新加坡航空澳洲來回機票、維多麗亞美食券

3/31(五)~4/20(四)活動期間，當日累積消費滿NT$800即贈抽獎券1張、滿NT$1,600送2張，以此類推。

★澳洲牛肉大饗受

活動地點：各店culture club(免費參加)

每場廚藝示範皆可品嚐3道以高級澳洲牛肉所製作的美味料理

4/1(六)14:00~15:00@台中店by蕭達仁主廚

4/8(六)14:00~15:00@新竹店by盧俊斌主廚

4/9(日)14:00~15:00@天母店by王賜興主廚

4/9(日)14:00~15:00@台茂店by符聖憶主廚

4/12(三)14:00~15:00@台中店by簡儀松主廚

4/16(日)14:00~15:00@天母店by陳鏡謙主廚

★澳洲葡萄酒品酒會

講師：台灣city＆rsquo;super Wine Cellar採購經理林佳吟

試飲酒款：維馬拉氣泡酒、維馬拉麗絲玲白酒、盧根夫人玫瑰紅酒、初露酒莊聖母之乳希哈紅酒、B計畫ST希哈紅酒、芬格富符號卡本內梅洛紅酒

費用：NT$800/人（含搭酒小點）

4/6(四)19:30~21:30@新竹店

4/7(五)19:30~21:30@天母店

4/13(四)19:30~21:30@台茂店

4/14(五)19:30~21:30@台中店

「禁止酒駕 酒後不開車 安全有保障」