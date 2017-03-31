圖說:Chicco_Miinimo輕量摺疊手推車上市記者會_亞歷家人

欣傳媒

2017年嬰幼兒用品市場最令人期待的Chicco Miinimo輕量摺疊手推車，終於在台北國際嬰兒與孕婦用品展首日(3/31)正式發表，此款推車在年初未上市前就已引起超高詢問度，眾多消費者紛紛打探預購的消息，在網路社群擁有超高人氣的小網紅亞歷山大、肥安和亞歷媽特別返台出席活動，分享帶孩子在世界各地旅行的經驗與樂趣。Chicco向來以豪華舒適的歐系大型推車最為人熟知，包括最火紅的Bravo極致完美手推車，也是屬於歐式經典大輪徑款式，結合聰明貼心的單手秒收功能，在2016年創下超高的單品銷售佳績；而因應亞洲國家親子旅遊的便利性需求，Chicco特別研發出可輕巧收摺、手提登機的完美進化款式，除了保留歐系推車穩健紥實的特性，最重要的是近乎全平躺的椅背設計，從寶貝出生後即可一路使用到三歲，不用再換第二台推車，相較於目前市面上其他６個月後才能使用的競品，絕對是精打細算的父母最超值的選擇！

對於帶孩子出國旅行已相當熟練的亞歷媽，至今已帶著亞歷山大與肥安去過香港、英國、蘇格蘭、義大利和摩納哥，才3歲的肥安也回台灣超過10多次，因此帶小孩出國旅行完全沒有壓力；直率的亞歷媽說：「擁有一台好的推車，才能讓爸媽開心地享受帶孩子出門旅行的樂趣！」Chicco的產品代言人隋棠也曾在臉書說：「還是最喜歡旅行，但你變成了最美的風景。」一有空閒時間她就帶著Max四處旅行，將「帶Max出門交朋友與看世界」列為每天最重要的事項；孩子在旅行過程中探索學習，每一個小小發現都能開啟孩子的大視野，而第二季開始即將進入春夏家庭出遊高峰期，有了Chicco Miinimo，無論國內外旅行，親子出遊就是如此輕鬆Easy、說走就走。

近年來嬰幼兒手推車已經成為現代父母時尚形象及生活品 質的 象徵 ，消費者採購時 不 再只考慮價格 和實用性 ，更希望 能夠 成為 展現個人風格及移動美學的 展現個人風格及移動美學的 獨特 配件 ，但是爸比 獨鍾 歐系 推車 的穩定感， 的穩定感， 媽咪 偏好 日系 推車 的輕盈感， 的輕盈感， 的輕盈感， 往 只能在 這兩者之間 這兩者之間 拔河 做出取 捨；全新 推出 的 Chicco Miinimo Chicco MiinimoChicco MiinimoChicco MiinimoChicco Miinimo Chicco MiinimoChicco Miinimo Chicco Miinimo輕量摺疊手推車 輕量摺疊手推車 ，完美詮釋「 完美詮釋「 MiniMini 」and 「MoreMoreMore 」的命名 意涵 ，直接將所有 優點 融合於一體 ，不但有 歐系推車的 歐系推車的 穩健骨架 、紮實 避震，還有日系推 車精實收摺 、節省空間 的設計， 從外型設計、產品功能、舒適度及安全性＆hellip;等方面來看，Chicco Miinimo明顯結合了所有優點，絕對是您前所未見，C/P值最高且更臻完美的進化車款。

霧面質感的精工布套座椅，刻劃出內斂卻氣質出眾的精鍊風格，搭配細緻縫線的造型，傳遞出義大利獨有的設計巧思。

近乎全平躺的椅背搭配高支撐力的柔軟坐墊，完美貼身防護寶貝肌膚，給每一趟旅途倍感安心的溫柔擁抱。

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三摺收車設計搭配智慧型連動關閉卡榫，讓收車快速又簡易，收摺後緊實而節省空間。

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附有側邊背帶與原廠收納袋，無論國內外旅行皆能優雅攜帶。

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不論是出國隨身登機行李、高鐵上方行李置物空間，或是小轎車後座均可輕鬆放置。

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單手即可展開推車，不到一秒內就能輕鬆完成。

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全車六輪避震系統，顛簸路面也能穩定推行。

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360＆deg;快拆式前輪設計，附有定向系統，無論石子路或崎嶇不平道路皆游刃有餘。

「首購晶喜抽」上市活動

為答謝廣大粉絲的熱烈支持，特別推出「首購晶喜抽」上市抽獎活動，凡於4月份完成提貨程序者，就有機會入住宜蘭蘭城晶英酒店精緻雙人房，還有更多來自德國首屈一指的嬰幼童品牌JAKO-O以及德國時尚媽媽包第一品牌L＆Auml; SSIG等眾多精美出遊周邊好禮送給您！獎項豐富、錯過可惜，邀您親臨鑑賞。