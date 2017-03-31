圖說:雄獅旅遊獲獎。（記者蕭介雲攝

旅@天下 | 蕭介雲

香港航空深耕台灣有成，載客率平均高達92%，領先台灣-香港航線，並將於6月30日，開拓溫哥華航線，要透過價格優惠、轉機無縫接軌等優勢，搶進北美市場，以及預計年底復飛歐洲重要樞紐機場、第四季引進A350全新客機，展現強烈擴張企圖。

香港航空台灣分公司於昨(30)日晚間舉行「2017春酒暨頒獎晚宴」，總經理陳韻雯表示，將開闢北美加拿大溫哥華航線，同時今年會引進A350客機，布局長程線，也評估復飛倫敦航線。

銷售部總經理李海青則指出，推動台港航線後，自2012年至2016年期間，逐年載運人次由逾32.5萬人次、60.1萬人次、70.2萬人次、71萬人次，飆升的逾74.6萬人次；載客率則是一路由67%、78%、84%、87%、90%，提升至驚人的92%。

營收自1.67億元港幣、2.67億元港幣、3.16億元港幣、3.39億元港幣，跳升至3.83億元港幣，在去年12個月中，台灣分公司連續拿下11個月，拿下所有外站的業績冠軍。

不論是載客人次、載客率、營收，香港航空在台港航線，都創造出驚人的佳績，在晚宴中，也頒獎銷售業績最佳的旅行社、GDS業者，以及感謝澳門等旅遊局的支持，未來也期待在下次商談台港合約時，能夠再增加每天2 ＆sim; 4 班的運力。

香港航空擁有世界最年輕的空中機隊之一，目前平均機齡只有約4.6年。香港航空目前共有34架飛機，預計今年第四季接收第一架A350，至明年底機隊規模要達到50 架。

去年3 月起，香港航空開通第一條長程線澳洲黃金海岸、凱恩斯，發揮香港為樞紐的優勢，第二條長程航線為香港至奧克蘭，也從去年11 ╱ 10 起開通，每天一班，佈局紐澳。

此外，同步透過代碼共享、聯程協議，拓展航線版圖，分別與阿提哈德航空、印尼航空、模里西斯航空及汶萊皇家航空展開代碼共享合作，航線網絡延伸至阿布達比、馬德里、雅加達、模里西斯及斯理巴加灣，以及與11 家航空公司簽訂代碼共享協議、與69 家航空公司簽訂聯程協議。