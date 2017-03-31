圖說:2017墨爾本美食美酒節，今年首頒「全球50家最佳餐廳」。(維多利亞州旅遊局提供)

欣傳媒 | 記者方雯玲整理

作為全球最具代表的美食之都墨爾本，將迎接自1993年創辦至今已踏入25年的墨爾本美食美酒節（Melbourne Food and Wine Festival），從國際超級巨星大師課程（Master Class）現場獻藝製作精美餐點，到走入尋常墨爾本百姓家廚房品嚐獨一無二物二的當地家常菜（Monday Family Dinner），3月31日到4月9日的美食美酒節為期十天，今年更與2017年度＆ldquo;全球50家最佳餐廳＆ldquo;首次合作舉行頒獎典禮及系列活動（4月4日到6日）。

作為全球美食界組大規模的美食節，今年特別邀請了8位來自「全球50家最佳餐廳」的頂級大師出席4月1日到2日的大師課程，為美食愛好者解密他們的烹飪訣竅，分享他們的烹飪熱趣，以及共同探索美食的新發現。星光熠熠的大師包括：登上2016年全球50大最佳餐廳的美國Alinea總廚Grant Achatz。

本屆墨爾本美食美酒節首次舉辦為期十日的「美酒美食大屋」，大會將在＆ldquo;屋內＆rdquo;舉辦不同的特色活動，如首次邀請當地家庭Dan and Angie Hong 親自為遊客炮製自家料理(Monday Family Dinner)和有頂級大師為您於火焰上烹調不同美食。

每屆墨爾本美食美酒節都會在維州不同地方舉辦「最長午餐」活動，而富標誌性的利根街（Lygon Street）更是創下墨爾本銀行「世界最長午餐」世界紀錄的地方，今年活動亦有望打破過去紀錄，逾1,640位食客將享用由殿堂級義大利名廚 安東尼奧．卡路奇歐（Antonio Carluccio）設計的菜單。

墨爾本美食美酒節的「美酒佳釀週末」將聚焦五十多位澳洲釀酒商與侍酒師，舉辦不同活動，包括吉宮酒莊的力克．金斯本拿（Rick Kinzbrunner ,Giaconda）和爵士山酒莊的榮恩．拉夫頓（Ron Laughton, Jasper Hill）等等。

2017年的「全球最佳50家最佳餐廳頒獎典禮」將於4月5日晚間於墨爾本舉行，屆時，全球頂尖的大廚、餐廳經營者、品酒師、媒體記者和極具影響力的重要人物將雲集一堂，共享全球美食界的頂級盛事。

多年來維多利亞州內匯聚了世界不同文化，為當地帶來渴求創新、勇於嘗試的精神，催生出墨爾本深厚而多元的美食、酒吧與咖啡文化，維多利亞州擁有首屈一指的本土食材，具有開拓精神的卓越人才。從美食街、咖啡館，到令人傾心的葡萄莊園和富有地區特色的餐飲，維多利亞迷人的自然景觀和繁華的都市生活，一起為不同凡響的美食體驗，創造了一流的環境。

【延伸資訊】

墨爾本美食美酒節網站：www.melbournefoodandwine.com.au

澳洲維多利亞州旅遊局網址：visitmelbourne.com