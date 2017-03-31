圖說:宜蘭綠博帶動農業體驗風潮。(財團法人蘭陽農業發展基金會提供)

欣傳媒 | 記者方雯玲報導

宜蘭綠色博覽會以友善土地、深耕土地為出發點，自2000年開始舉辦，已過17個年頭，今年邁入第十八屆，不僅扮演了喚起綠色價值的社會精神傳遞者的角色，多年下來也為宜蘭建立「綠色農業」的品牌，由於其成效卓著，也讓其他縣市起而效尤，例如台北花博、屏東農業博覽會，成為了台灣推廣綠色觀光的火車頭。

「綠博應該是從土地上長出來的，結合社區、民眾共同參與，而不是只有櫥窗式策展的概念。」從去年開始擔任宜蘭綠色博覽會總策畫的宜蘭縣農業處處長陳德星表示，鑒於結合周遭社區的理念，今年宜蘭綠博也從武荖坑移師至冬山火車站周邊與生態綠舟舉辦，整合周邊農業生產、休閒農業區。

2016年宜蘭綠色博覽會場內創造新台幣7,468萬產值，結合場外周邊效益，包括食宿遊購行，約3億多產值，每年平均約吸引40萬遊客數，成績亮眼。

談起宜蘭綠色博覽會這十幾年來的績效，陳德星認為，宜蘭的農村觀光、休閒農業體驗在全台灣是發展最成熟的，休閒農場有40幾家、休閒農業區有4、5個，可說是拜宜蘭綠博推動所致，是體驗經濟的成功案例，宜蘭縣不似其他都會縣市，預算較拮据，4、5千萬預算創造產值，投資報酬率高。

宜蘭綠博從一開始舉辦，就和休閒農業、旅遊業結合，當地的休閒觀光產業、旅館、民宿等業者雨露均霑，以今年來說，即規劃找茶輕旅行、玩米輕旅行、好食蔬菜輕旅行、採果體驗輕旅行、養鴨好有趣、農食與綠色生活、文化輕生活等主題路線，在暢遊綠博之外，結合休閒農場、民宿、有機農場、茶園、田媽媽、咖啡館、鴨母船、景點等元素包裝行程，推出666元、999元遊程，旅客可再搭配住宿，靈活安排小旅行。

今年宜蘭綠博以「綠啟航」作為主題，以環境教育、環境保護生活觀念傳遞為宗旨，劃分為大地藝術、綠色聚落、水原綠境、生態綠舟、綠競場5大區，體驗活動17項，和社區合作的就有11項，例如米、製茶、控窯等，民眾可倘佯花海、穿越綠野迷宮，也可體驗獨木舟探險、造舟等活動，此次提倡綠色交通，搭火車到站即抵達場域，強調好看、好玩、好食。

2017宜蘭綠色博覽會

活動時間：4╱1（六）～5╱14（日）

活動地點：冬山火車站周邊＆amp;生態綠舟

官網：www.greenexpo.e-land.gov.tw