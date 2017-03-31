▲周湯豪（左）雨中送飲料給粉絲。（圖／衛視中文台，2017.3.31）

《歌神請上車》1日播出主題「高顏值」歌神，除了藍、橘兩隊在台北街頭尋找帥哥美女，更請到周湯豪擔任評審，他現場高歌High翻所有觀眾，不過當晚錄影陰雨綿綿，周湯豪心疼台下歌迷，特地買茶飲犒賞粉絲；至於怎在民間尋找唱歌高手，陳建寧跟丁曉雯透露關鍵特質：「嘴腔共鳴量」、「臨場膽量」、「吸氣量大」等，甚至還用葡萄跟皮尺來找出他們認為會唱歌的人。

人氣飆升的周湯豪日前在HBL冠軍戰登場擔任表演嘉賓，勁歌熱舞宛若個人演唱會，High翻小巨蛋全場球迷，他也在節目唱代表作〈帥到分手〉，不過在聽到參賽者演唱〈HEY需要你的美〉時，周湯豪有感而發說此歌對他意義深厚，因當時自己沒有所屬公司，不知此作能否被發行，所以就勉勵觀眾：「我也是從零開始，做什麼都不要放棄，當你想做一件事的時候，沒有人可以阻止的了你。」

▲周湯豪（中）錄《歌神請上車》。（圖／衛視中文台，2017.3.31）

至於歌神該具備哪些特質？陳建寧提出法則：「透過一個人嘴巴能容量多少葡萄，測試嘴腔共鳴」、「臨場歌膽量」等，丁曉雯則認為要將歌唱好，最重要的就是吸氣量，隨後她跟著陳漢典、小8拿皮尺測量素人吸氣前、後的胸圍差異。而在尋找歌神素人途中，藍隊意外碰上參加喜宴的音痴帥哥，一開口就讓所有人傻眼，他們憋笑不敢出聲深怕傷了對方的心。更多內容1日晚間8點播出。

▲周湯豪（中）勉勵觀眾勇敢追夢。（圖／衛視中文台，2017.3.31）