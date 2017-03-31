開大陸先河 蘇州連墓地也限購中央社 (2017-03-31 17:21)
（中央社台北31日電）中國大陸不僅各城市接連加碼房市限購，清明將至，蘇州開全大陸之先河，限制外地人買墓地，而且不管多有錢也不能買墓地超過1平方公尺。蘇州連墓地也限購，鄰近的上海人受到極大影響。
蘇州日報日前報導，3月初，蘇州召開全市清明工作會議，各殯葬服務單位將依法依規加強殯葬管理工作，嚴禁經營性公墓跨蘇州市區域外銷售，將有限資源更好服務於蘇州市群眾。
蘇州規定，新建墓穴，單穴不超0.7平方公尺，雙穴不超1平方公尺，並禁止為尚未死亡人員購置墓穴。為死者的健在配偶留作合葬的壽穴，及罹患重病且醫院已出具病危通知書者除外。高齡者因故確需購買墓穴，由公墓所在單位報經屬地民政部門批准。
大陸每日經濟新聞分析，蘇州除了戶籍限購外，對面積也進行明確的限制。「這可比房地產限購更加嚴厲，這就意味著你有錢也不能購買超過一平米的墓地」。
此外，房子可以預售，但是蘇州規定墓地不可以預售。因為與房子不同，墓地可能要等幾十年才能等到主人入住。所以蘇州規定，禁止為尚未死亡者購置墓穴。
在蘇州從事墓地經紀人業務的王曉東認為，蘇州對墓地限購，是因為外地人到蘇州購置墓地，搶占蘇州的墓地資源，炒高蘇州墓地的價格，讓蘇州本地人苦不堪言。
王曉東說，他接觸的客戶，有6成以上是上海的客戶，還有兩成是浙江客戶。
據中新網報導，2016年清明小長假的第一天，光是鐵路蘇州站就迎來上海方向18萬人次，占比約25%，由此可見蘇州墓地對上海人的吸引力。1060331
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