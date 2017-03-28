▲【攻殼機動隊】劇照。（圖／UIP.2017.03.29）

本周末是清明連假耶！但清明節別只忙著掃墓，天氣預報顯示周六仍受鋒面影響，又會是一個溼冷周末。對於想逛街卻沒錢、想吃東西卻怕胖的朋友們，本周電影院仍是強片連連。如果你厭倦了一成不變的生活形態，想要返老還童狂起來，或是靠科技特效「補眼睛」，都可以藉著電影好好回味一下失去的閒情逸致喔。

「黑寡婦」再當女打仔 穿上緊身衣一秒「變白」

專業女打仔「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森回來了！這次她主演新作《攻殼機動隊》改編自同名漫畫，敘述女主角草薙素子歷經死劫後被安裝「生化義體」，成為肉身與機械結合的賽博格（cyborg）戰士。史嘉蕾於新片中再度擔當她最拿手的女打仔，穿上性感緊身衣一秒「變白」，在科技世界中飛天遁地。

這已非《攻》片首次登上大銀幕。日本動畫大師押井守就曾製作動畫劇場版，採用身體與靈魂二分的手法，也為往後的科幻片開出先路。不少大導演如詹姆斯卡麥隆、華卓斯基姊妹、史蒂芬史匹柏都曾向押井守「示愛」，在《駭客任務》、《AI人工智慧》都可看出《攻》片開創的巧思。而《攻》片在美術設計上也非常具有前瞻性，除了精采特效、角色設定上也融合了東西方美學，表現未來世界的多樣性。當你厭倦了太空船、外星生物、光劍等老套設定與特效，不妨看一下出自東方的巧思，如何打造全新的科幻藝術。

但有鑑於好萊塢常常「假會」，曾把諸多經典動畫弄到走山，建議《攻殼》鐵粉還是在入場前先放下成見與日本卡通的迷思，抱持全新心態入場。如果不滿意，至少史嘉蕾喬韓森誠意十足，看看她的表現還是不錯的選擇啦。

緊身衣性感指數： ★★★★★

視覺引爆指數： ★★★★★

▲史嘉蕾甩開黑衣，在《攻殼機動隊》中化身賽博格女戰士，用隱身術飛天遁地。（圖／UIP.2017.03.29）

寶寶心裡苦 所以寶寶要當老闆

《寶貝老闆》為夢工廠出品的喜劇動畫，敘述一位孩童身慣老闆心的嬰兒某天被送到小男孩提姆家中，小哥哥提姆發現這位西裝筆挺的嬰兒不太對勁，唯獨爸媽鬼遮眼傻傻分不清楚。而這位表面像嬰兒智慧卻過於常人的「寶貝老闆」並非單純來做客，私底下其實操控著一場不為人知的天大計畫。

劇組請來老牌演員亞歷鮑德溫擔任配音，詮釋霸道總裁的氣質，而亞歷鮑德溫低沉渾厚的嗓音對比小嬰兒的幼齒外表，也意外造成「反效果」。《寶貝老闆》一片便從「反差萌」的角度入手，在一連串笑料中敘述家庭與友情關係。本片除了超萌動畫設定外，片中傳達的價值對成年族群也極有共鳴，算是老少通吃的佳作。想要返老還童、永保赤子之心的觀眾，不妨假日時一起攜家帶眷進場，看「寶貝老闆」賣萌又耍賤，找回孩提時代的純真。

反差萌指數： ★★★★★

寶寶想惡搞指數： ★★★★☆

▲《寶貝老闆》帶你找回最純真的童年，與長大之後忘卻的感動。（圖／福斯提供，2017.03.28）

影史頂級碎碎念 最屌黑色幽默

導演昆汀塔倫提諾的代表作《黑色追緝令》睽違23年後再度登上大銀幕。《黑》被譽為後現代電影代表、此生必看神作，導演打亂敘事脈絡，以7個章節敘述3位關鍵角色，於最後巧妙串聯，顛覆線性敘事。 角色關係由一連串近乎碎碎念的對白堆砌而成，卻顯得趣味橫生、絲毫不多餘。 片中也夾雜大量的髒話、低級娛樂、暴力幽默，如同它的英文片名「pulp fiction」低俗小說 ，幽默體系自成一格，還不時冒出讓人跌破眼鏡的人生大道理，也為昆汀的暴力美學豎立里程碑。

《黑》片在當年的前瞻性為昆汀拿下一座坎城金棕櫚。四人搭檔鄔瑪舒曼、山繆傑克森、約翰屈伏塔、布魯斯威利也成為影史上的經典組合。片中的創意物件如武士刀、塞在屁股裡的金錶，甚至是朱爾殺人前必定拿來宣讀的聖經，都成為影史經典哏，片中的「bad mother f**ker」錢包也變成山繆傑克森的招牌「問候語」。《黑》曾致敬費里尼的《八又二分之一》，之後也換各種大片向它致敬。如果你也對暴力美學情有獨鍾，歡迎墜入昆汀的黑色幽默漩渦。

經典指數： ★★★★★

黑色幽默指數： ★★★★★

▲ 經典之作《黑色追緝令》再登大銀幕，脫序的超狂劇情極力吸引新生代影迷。（圖／公關照）

本周上映的還有被譽為國片新希望的《目擊者》，內容結合好萊塢的血腥橋段，更結合了推理、懸疑架構，劇情一路峰迴路轉、急轉直下，各種爆點讓人驚豔。有鑒於近年國片再度疲軟、票房屢屢失利，不是被批太腦殘就是太狗血，《目擊者》頗有起死回生之姿，可望成為國片市場的強心針。還有改編自芥川賞得主北杜夫作品的《我的叔叔》，講述小男孩與94狂叔叔的關係，內容趣味橫生。連假怕無聊、有錢沒地方花，掃完墓後就來電影院坐坐吧！