無情大火把橋燒斷 Angelababy經過嚇壞了NOWnews今日新聞 (2017-03-31 15:12)
Angelababy（楊穎、baby）和黃曉明婚後生下兒子「小海綿」。產後工作停擺２個多月的她，近日在微博分享健身照，頗有復出的意味。今（31）日她再度更新微博，竟然是一張天空中充滿濃濃黑煙的照片。
Angelababy今（31）早在微博上貼出一張從車窗往外拍，天空滿是黑煙的照片，看起來好似不遠處發生了火災。Angelababy被這樣的景象嚇壞，擔心地說，「經過大火附近，聽說把橋給燒塌了一小段。怪嚇人的，希望沒有人受傷。」不少網友看她離失火的地方這麼近，也紛紛留言關心她，希望baby一切平安才好。
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