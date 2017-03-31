▲新北市長朱立倫、新北市議員何淑峰、黃林玲玲等人，今（31）日出席「新莊Au捷運商城暨停車場興建營運移轉案」的動土典禮。（圖／記者陳志仁攝，2017.3.31）

新北市長朱立倫今（31）日出席「新莊Au捷運商城暨停車場興建營運移轉案」的動土典禮，並認為藍天集團此次投資新北市，是企業根留台灣的範例；經發局表示，本案將引進日本Sony Music旗下現代流行音樂表演會館Zepp進駐，讓歌迷盡情在演唱會嗨唱跳動，也不會震動擾民。

朱立倫認為，即將開工興建的新莊Au捷運商城，地理條件優越，除機場捷運已開通外，鄰近的捷運環狀線預計明年底可以完工，加上台65線及台64線快速道路的緊密連結，也連帶帶動該地區人口迅速的成長；本案引進日本Sony Music旗下流行音樂表演會館，將帶來大量流行音樂的粉絲，可望活絡新莊副都心的商業活動，創造許多的稅收及就業機會，促進地方經濟發展。

經發局長施威全指出，「新莊Au捷運商城招商案」是新北市政府與藍天集團於104年4月簽約，預計109年4月完工營運，規劃興建一棟地上14層與地下7層的建築物，包含購物商場、商業辦公室、影城、展演空間等設施，預期能創造2637個工作機會，及每年40億元以上的商機；最大的特色是引進日本Sony Music旗下現代流行音樂表演會館Zepp進駐，將可吸引大量流行音樂粉絲前往朝聖。

Zepp Hall Network在海外首次規劃Live House場地，場館設計初始即以舉辦各類型的流行音樂演唱會為前提，聘請專業聲學團隊研擬如何隔震抑噪，可有效隔絕與吸收廳內外各頻率音源與震動，讓歌迷盡情在演唱會嗨唱跳動，也不會震動擾民；此外，藍天集團董事長許崑泰、日本Zepp Hall Network社長妹尾智，及新北市議員何淑峰、黃林玲玲出席，一同祈求工程順利圓滿。