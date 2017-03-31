李明哲妻不請律師 親赴北京救夫中廣新聞網 (2017-03-31 17:10)
中國大陸日前證實，民進黨前黨工李明哲因涉嫌從事危害國家安全活動，已經接受有關部門調查。李明哲的妻子李淨瑜今天（31號）再度召開記者會，宣布將放棄聘請律師，不作法律性的辯護，並將在這幾天親自前往大陸北京了解狀況、營救丈夫。（戎華儀報導）
現任臺北文山社區大學行政人員李明哲，經澳門前往大陸已經失聯十幾天。
李明哲的妻子李淨瑜31號表示，一個國家的法治沒有達到國際水平時，任何法律辯護都是沒有用的，因此她宣布將放棄聘請律師，不作法律性的無謂辯護，她相信丈夫是無罪的，因此將親自前往北京營救丈夫。
李淨瑜：『我知道未來的路應該是有點崎嶇，我知道，可是我必須這麼做，我必須行動。因為我的先生現在正在牢獄，他所歷經的每一分、每一刻、每一秒，都是間熬。我必須行動，我必須表態，我不知道我有沒有辦法前往，可是我知道我必須動。』
李淨瑜同時聲明，為避免李明哲在受到威脅利誘下作出非自由意志的表白，在她見到李明哲之前，李明哲所有的供辭和陳述，她都不予承認。
李淨瑜還表示，決定前往北京的行動，她還沒有向海基會說明，她相信政府不會遺棄他的公民，政府有政府要做的，她只知道自己不能站在原地，必須有所行動。
（圖：戎華儀攝）
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