臺南市政府衛生局食藥科技正王基山，涉嫌接受藥商招待，洩漏行政檢查訊息案，遭法院裁押禁見，台南市衛生局也依公務員懲戒法予以停職處分。



衛生局表示本案純屬技正個人行為，衛生局之處理程序和整體運作，不會受影響。衛生局尊重檢方的偵查措施，全力配合檢方的請求。



此外，衛生局會逐一檢視他經手的相關個案，如經發現不當行政行為者，定會依法處理。



