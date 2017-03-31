南市技正涉弊裁押 遭停職處分中廣新聞網 (2017-03-31 17:10)
臺南市政府衛生局食藥科技正王基山，涉嫌接受藥商招待，洩漏行政檢查訊息案，遭法院裁押禁見，台南市衛生局也依公務員懲戒法予以停職處分。
衛生局表示本案純屬技正個人行為，衛生局之處理程序和整體運作，不會受影響。衛生局尊重檢方的偵查措施，全力配合檢方的請求。
此外，衛生局會逐一檢視他經手的相關個案，如經發現不當行政行為者，定會依法處理。
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