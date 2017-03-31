市長牌失效 新北有請網紅校犬「可樂」代言政策NOWnews今日新聞 (2017-03-31 17:14)
新北市連續6年獲環保署評比為全國最乾淨城市，新北市長朱立倫今（31）日在臉書上傳以狗明星－柴犬「可樂」擔任主角的影片，透過狗狗的視角與獨白，帶出市民共同維護家園的努力，藉此表達對市民的感謝。
影片一開始，主角「可樂」偶然看到「新北連續6年，全國最乾淨城市」的布條，心中升起新北市是如何辦到的懷疑，緊接著牠看到清潔隊員在雨後挖水溝、里長帶著環保志工出來掃地、熱心民眾搶著撕掉在牠地盤（電線杆）亂貼的小廣告；有趣的是，可樂的獨白運用大量時下網路流行用語，包括「你現在是在跟我對看膩」、「了不起負責」、「爽的我不要不要的」，相當詼諧可愛。
新北市政府新聞局長張其強表示，這支影片不管是拍攝和剪接，都是由同仁發揮創意製作，甚至連主角「可樂」也算是市府的同仁，換句話都是素人，大概利用半天的時間、當天現成的街景來拍攝；此外，現在已是圖像和影像的時代，強調的是即時與互動，新聞局從去年下半年開始就透過新媒體，嘗試讓市府的政策，更清楚的讓民眾了解，讓民眾隨時掌握。
參與演出並幫「可樂」配音的新聞局主秘葉元之說，影片受到電影「為了與你相遇」的啟發，嘗試以狗狗為第一人稱來說故事，除了狗狗可愛吸引人外，狗狗也比人類更貼近地面，透過狗狗的觀察，來說明市民維護家園的努力，相信更具說服力；可樂的真實身分是安溪國中校狗，去年得到農委會「全國校犬績優校園甄選」第一名，臉書粉絲團上萬人，是名「網紅」。
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