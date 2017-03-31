記者黃村杉／新北報導

新莊Au捷運商城暨停車場興建案31日舉行動土典禮，規劃興建一棟地上14層與地下7層的建築物，包含購物商場、商業辦公室、影城、展演空間等設施，預期能在新莊副都心創造2,637個工作機會，以及每年40億元以上的商機，預計109年4月完工營運。

朱立倫市長出席動土典禮，指藍天集團此次投資新北市，是企業根留台灣的範例，本案集結許多優秀的建築團隊及廠商，並引進日本Sony Music旗下流行音樂表演會館，可望活絡新莊副都心商業活動，創造許多的稅收及就業機會，促進地方經濟發展。

朱立倫表示，新莊Au捷運商城，地理條件優越，除機場捷運已開通外，鄰近的捷運環狀線預計明年底可以完工，加上台65線及台64線等幾條快速道路緊密連結，也連帶帶動該地區人口迅速成長，而對於快速成長中的區域，就需要有商城、影城、購物中心、停車場與辦公廳舍等建設，讓區域的生活機能更為完備。

經發局指出，新莊Au捷運商城招商案預計109年4月完工營運，預期能在新莊副都心創造2,637個工作機會，以及每年40億元以上的商機。其中最大的特色是藍天集團將引進日本Sony Music旗下現代流行音樂表演會館Zepp進駐，預計將可吸引大量流行音樂粉絲前往朝聖。

經發局表示，場館設計初始即以舉辦各類型流行音樂演唱會為前提，未來可為亞洲演藝及藝文團體帶來更多的表演機會。並指Zepp Hall Network為Sony Music Entertainment的子公司，專門經營日本國內室內演場會館，以及相關演藝表演節目提案製作，在北海道札幌、東京、名古屋、大阪難波等地設有共6座Live House表演場地。本次與藍天集團簽約是該公司在海外首次規劃Live House場地，場館挑高19公尺，總面積4,892平方公尺，可容納觀眾2,000人。