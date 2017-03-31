記者黃駿騏／桃園報導

無黨籍立法委員趙正宇在第九屆第二會期中，獲得公民監督國會聯盟評鑑為交通委員會優秀立委，這是趙正宇繼第一會期獲獎之後再度榮獲此項榮銜。

「公民監督國會聯盟」原身為「社會立法運動聯盟」，2007年更名，以持續監督國會，提出評鑑報告，改善國會生態，淘汰不適任立委促成國會改革，達到文明、陽光、透明、公益、效能國會為目標。

公督盟評鑑指標以出席率、質詢、提案、法案及預算審查、問政、立委資訊揭露度、利益迴避、舉辦會勘、爭取地方發展、揭發不當施政、跨委員會重大議題質詢等。

公民監督國會聯盟日前公布了立法院第九屆第二會期立委評鑑結果，桃園市第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區華勛等12里）的無黨籍立法委員趙正宇，獲得評鑑為交通委員會優秀立委，。

無黨籍立法委員趙正宇獲得公民監督國會聯盟評鑑為第九屆第二會期交通委員會優秀立委。

趙正宇對於這項評鑑表示將虛心受領，未來將繼續為民發聲、監督政府公部門。

趙正宇也說，感謝陪伴他一路走來的服務團隊及支持他的每位好朋友，未來，他會繼續堅守崗位為民服務，希望能持續翻轉「八大富麗」，讓桃園不斷有新亮點，也請大家繼續為他及服務團隊加油、鼓勵！