公督盟評鑑揭曉 無黨籍趙正宇二度榮獲優秀立委台灣好新聞報 (2017-03-31 16:41)
記者黃駿騏／桃園報導
無黨籍立法委員趙正宇在第九屆第二會期中，獲得公民監督國會聯盟評鑑為交通委員會優秀立委，這是趙正宇繼第一會期獲獎之後再度榮獲此項榮銜。
「公民監督國會聯盟」原身為「社會立法運動聯盟」，2007年更名，以持續監督國會，提出評鑑報告，改善國會生態，淘汰不適任立委促成國會改革，達到文明、陽光、透明、公益、效能國會為目標。
公督盟評鑑指標以出席率、質詢、提案、法案及預算審查、問政、立委資訊揭露度、利益迴避、舉辦會勘、爭取地方發展、揭發不當施政、跨委員會重大議題質詢等。
公民監督國會聯盟日前公布了立法院第九屆第二會期立委評鑑結果，桃園市第六選區（八德區、大溪區、復興區、中壢區華勛等12里）的無黨籍立法委員趙正宇，獲得評鑑為交通委員會優秀立委，。
趙正宇對於這項評鑑表示將虛心受領，未來將繼續為民發聲、監督政府公部門。
趙正宇也說，感謝陪伴他一路走來的服務團隊及支持他的每位好朋友，未來，他會繼續堅守崗位為民服務，希望能持續翻轉「八大富麗」，讓桃園不斷有新亮點，也請大家繼續為他及服務團隊加油、鼓勵！
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