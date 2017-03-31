里長服務一級棒 公所報內政部頒內政獎章台灣好新聞報 (2017-03-31 17:00)
記者陳榮昌／台中報導
台中大安區龜殼里長洪正義，服務里內事務可圈可點，受到里民推祟，連選八屆里長職務皆高票當選連任，至今已為民服務達三十餘載，更是大安區資歷最深的里長。區長周琇茹表示，洪正義為人和藹，肯做事，里內各種不同服務，皆親自調理，尤其爭取建設不遺餘力，是位受尊敬有涵養的好里長。
今年六十一歲的龜殼里長洪正義，因受到父母敦親睦鄰、敬老尊賢的教誨，年輕時在里內就熱衷協助鄉親點滴事務，因而深得親友讚許，致在就在二十七歲（民國七十五年）那年，親友推祟他競選龜殼里長，果然順利高票當選，
由於大安是各河川下游，每逢颱風、雨季對區內水利設施破壞特別嚴重，洪里長任內大力爭取整治溫寮溪、溪州溝、三塊厝排水等河川諸多工程，免除地方長年淹水之苦，洪里長努力推動溪岸整治改善工程，多次奔走陳情終有成果，受里民肯定里長的辛勞與付出。
里內遇到婚喪、廟會，洪正義皆會親自在場協助，對弱勢家庭更會設法解決，長期關懷並協助身障獨居老人就醫及不定時發送愛心物資、協助弱勢無依里民身故後事，里長集結地方有力人士之愛心捐款，使其身後事能圓滿處理。讓里幹事落得輕鬆，且他有一手好毛筆字，每到農曆過年前，就書寫三百多幅春聯，供所有里民張貼過年，里長處處展現疼惜里民之心，而得到至佳好口碑，致里長職務能順利連八任，至今年剛好服務三十年。
三十一日區長周琇茹率民政課長余慧卿前往拜訪洪里長，肯定他三十年來對里內的貢獻中，有位賢內助鄭素珠協助相挺，讓服務工作更能順利，區公所民政課已申請內政部，頒發洪里長服務滿三十年，三等內政獎章，這是致謝洪正義長期的努力及鼓勵。
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