記者陳寶印／桃園報導

桃園市八德區三十日晚間發生一起瓦斯氣爆案，五十八年次的高姓男子因不滿父親與弟弟對其管教子女不當而不斷數落他，竟憤而打開瓦斯桶欲與父親與弟弟同歸於盡，消防隊據報後，立即趕往處理，同時將受傷的高姓男子及其父送醫，所幸其弟躲過一劫，全案三十一日依公共危險罪嫌移送地檢墨偵辦。

警方調查，這起火警發生在三十日晚間九時十六分許，地點在八德市永福街五十三巷二弄三號，當時嫌犯高姓男子正在家中管教兩名子女，其父親(十七年次)和其弟(六十年次)認為他已喝酒，且多年有酗酒習性，每次一喝酒就罵子女，覺得實在相當不妥當，於是上前制止，並勸說，結果竟然衍生口角衝突，高姓男子一時氣不過，即進入廚房打開瓦斯並推倒在地而發生氣爆，害得他及父親閃避不及而遭波及，造成臉面雙手燒傷（現於長庚醫院救醫中）而高姓男子本人臉面、胸部、上臂及右小腿燒傷（現於聖保祿插管加護病觀察中），情況十分危險，至於其弟因正好站在廚房外，未受波及，但談起氣爆的巨大聲響，他仍心有於悸。

消防人員據報後趕抵現場，雖確認氣爆就是高姓男子所引起，但現場已無火勢，因此，交由轄區四維派出所員警處理，至於氣爆發生的真正原因，則刻正由消防人員鑑定中。