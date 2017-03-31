管教子女被碎念心生不滿 莽男引氣爆2燒傷1人命危台灣好新聞報 (2017-03-31 14:49)
記者陳寶印／桃園報導
桃園市八德區三十日晚間發生一起瓦斯氣爆案，五十八年次的高姓男子因不滿父親與弟弟對其管教子女不當而不斷數落他，竟憤而打開瓦斯桶欲與父親與弟弟同歸於盡，消防隊據報後，立即趕往處理，同時將受傷的高姓男子及其父送醫，所幸其弟躲過一劫，全案三十一日依公共危險罪嫌移送地檢墨偵辦。
警方調查，這起火警發生在三十日晚間九時十六分許，地點在八德市永福街五十三巷二弄三號，當時嫌犯高姓男子正在家中管教兩名子女，其父親(十七年次)和其弟(六十年次)認為他已喝酒，且多年有酗酒習性，每次一喝酒就罵子女，覺得實在相當不妥當，於是上前制止，並勸說，結果竟然衍生口角衝突，高姓男子一時氣不過，即進入廚房打開瓦斯並推倒在地而發生氣爆，害得他及父親閃避不及而遭波及，造成臉面雙手燒傷（現於長庚醫院救醫中）而高姓男子本人臉面、胸部、上臂及右小腿燒傷（現於聖保祿插管加護病觀察中），情況十分危險，至於其弟因正好站在廚房外，未受波及，但談起氣爆的巨大聲響，他仍心有於悸。
消防人員據報後趕抵現場，雖確認氣爆就是高姓男子所引起，但現場已無火勢，因此，交由轄區四維派出所員警處理，至於氣爆發生的真正原因，則刻正由消防人員鑑定中。
關鍵字：
下一則：驚！國軍台中醫院拾獲96顆子彈
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
3M 保潔墊．單人 保潔墊．歐蕾 保潔墊．水床 保潔墊．coolmax 保潔墊．n w 保潔墊．保潔墊 特大．Domo 保潔墊．JUMENDI 保潔墊．ENNE 保潔墊．單人保潔墊．法緹 保潔墊．雙人保潔墊．Ceres 保潔墊．sleepy 保潔墊．防水保潔墊．純棉保潔墊．HB 保潔墊．3M 防潑水 保潔墊．保潔墊 加大．Barbie 保潔墊．保潔墊．cotex 保潔墊．保潔墊包．foca 保潔墊．eversoft 保潔墊．涼感 保潔墊．純色保潔墊．looca 保潔墊．RODERLY 保潔墊
- 【CASIO 卡西歐】3D立體雙顯式運動錶(GA-710-1A 黑x銀)
- 李時珍 李時珍-長大人(男生)12瓶 +長大人(女生)12瓶
- 【AT美國旅行者】20 吋Cube Pop繽紛硬糖四輪硬殼行李箱(紫
- A.S.O 舒適通勤 真皮鉚釘皮帶飾扣奈米楔型跟鞋 淺紫
- A-LUXE 亞立詩鑽石 Muses系列 18K金女戒
- LOGIS邏爵~ 多彩漢納斯護腰全網椅/辦公椅/電腦椅/主管椅
- 【大巨光】臉盆用檯面_P型(P-160-1)
- Thomas Sabo Rebel at heart 骷髏十字純銀墜子-30x48mm
- 【AQUALUNA】霧感光透水粉蜜 4入(Spf20)
- A-LUXE 亞立詩鑽石 求婚戒 0.20克拉 FVS2 簡約經典鑽戒
日本老人婚活風 學者估5年吹到台灣【中央社】
台大尼泊爾籍學生頭部外傷 陳屍宿舍【中央社】
清明掃墓加出遊 國道中部大塞車 【NOWnews今日新聞】
女子逛百貨公司遭利剪割頸 幸無大礙【NOWnews今日新聞】
BMW北宜公路越線逆向 撞倒重機【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》