記者黃玉鼎／台中報導

柯姓男子駕駛自小客車到台中東勢區，隨著導航行至軟埤坑環山道(中四十六縣道)約六公里處，因路況不熟導致車輛卡在髮夾彎，動彈不得，只好向警方求援；東勢警分局茅埔派出所據報，由副所長郭文達帶領志工及多位熱心民眾趕抵現場救援，花了將近五個小時，才讓該輛車從險峻的髮夾彎脫困。

東勢區軟埤坑為山區，地形陡峭、山路蜿蜒小徑，茅埔派出所警方於二十五日下午三點三十分接獲柯姓民眾報案求援。警員陳正和、劉弘偉隨即趕赴現場，發現該處為陡峭髮夾彎且旁有深谷，該車頭卡在髮夾彎轉彎處的縫隙車尾緊鄰深谷情況危急，隨即聯絡吊車前來，無奈吊車人員稱因山路陡峭無法做吊起動作，員警先以布繩拉住車輛避免墜谷。

茅埔所副所長郭文達立刻調動大批人力，帶領志工分隊長徐泓棋、永源志工徐源漳及數名熱心民眾，帶著大型千斤頂前往現場救援；由於現場險峻，汽車卡死不易移出，耗費數小時只能稍微移動些許，忙到傍晚六點時，熱心的志工李惠英煮好晚餐帶上山給救援人員吃，晚餐後由副所長郭文達指揮警民繼續搶救，終於在晚間八點三十分脫困。

車輛脫困後，柯男對於警員及熱心民眾的幫忙相當感動，一再感謝茅埔派出所員警及志工的幫忙；他說，還好有警察及熱心民眾的幫助，不然他的車子陷在髮夾彎進退不得，不知道該如何是好。

東勢警分局表示，協助救護民眾是警察的職責，但仍呼籲民眾對於山區不熟悉路況，且山區導航系統會有誤差，不要一味相信，而造成迷路或困於山路之中。可以先透過警方瞭解再與當地民眾配合聯繫，才能安全抵達。